獨家／江湖大嫂「漢嫂」開車路不熟 衝進金山磺港漁港內意外殞命

記者莊淇鈞／新北報導

搜救人員準備搶救開車墜海的「漢嫂」。（圖／翻攝畫面）

家住台北市的約57歲的陳姓婦人，前天（24日）凌晨開著賓士車準備前往金山區訪友，但疑因不熟路況加上夜間視線不佳，將車子開進磺港漁港內墜入海裡，搜救人員將陳婦救上岸送醫時無生命跡象，經送往金山台大醫院急救後宣告無效。檢警認定此案為意外事故，已將陳婦遺體發交家屬。據《三立新聞網》獨家掌握，這名墜海的的婦人是北聯「關渡王」漢哥黃正雄的遺孀，江湖人稱「漢嫂」，2021年還曾替警方協調槍手投案還引起風波。「漢嫂」意外身亡的消息傳出，黑白兩道都很震驚。

賓士車墜海瞬間。（圖／翻攝畫面）

據了解，新北市消防局昨天凌晨3時許獲報，金山區磺港漁港有1輛車墜落海裡，經派遣消防隊到場與海巡人員花了1個半小時，把駕駛陳婦從駕駛座上救出時，陳婦已無心跳呼吸，經送醫急救後仍不治。

墜海的賓士車打撈上岸。（圖／翻攝畫面）

經檢警初步了解，陳婦發生墜海意外前，才剛動完眼部手術，加上監視器拍到陳婦駕車墜海前，曾一度緊急煞車，但疑因煞停距離太短仍墜海，研判應是不熟悉路況，加上夜間視力不佳，才會釀成事故。經檢察官會同法醫相驗後，認定為這起墜海事故為單純的意外，家屬也對陳婦的死因無意見，因此在相驗後，已將陳婦的遺體發交家屬。

「漢哥」黃正雄，地方實力雄厚，還有一個封號「關渡王」。黑白兩道都愛找他，還有不少幫派，像天道盟的圓仔花都曾力邀結盟，但漢哥低調，堅持走自己的路。早期以賭場起家的他，也很愛賭，甚至有國外的賭場，會安排私人專機來接送，曾經一個晚上豪擲上千萬。

2021年4月北聯幫綽號「楊鷲」的楊姓男子，以及綽號「大郭」郭姓男子，駕駛瑪莎拉蒂，前往台北市媽祖文化協會找人撲空，竟對著門口連開3槍後逃逸，警方追緝2人長達十幾天，卻仍一無所獲。

當時北投的許姓偵查隊長背負破案壓力，遂找上退休刑警幫忙找人，但對方與北聯幫年輕成員並不熟識，因此婉拒許隊長要求；許隊長眼見走投無路，只好透過關係拜託關渡王黃正雄遺孀「漢嫂」，經漢嫂居中斡旋多時，楊、郭2人終於點頭答應出面投案。

