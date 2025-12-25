獨家／江翠重劃區豪宅藏賭場 悍女率刀客搶295萬

記者陳亭汝、簡翰鳴／新北報導

昨（24）日晚上新北市板橋江子翠重劃區一處豪宅1樓店面發生持刀強盜案。本來這處店面是工地福利社，沒想到裡頭卻暗藏「流動賭場」，林姓女主嫌先前因為輸了250萬，懷疑自己被詐賭，平安夜當晚假意要拿錢去還，找了5個壯漢去，最後亮出刀械，把其他賭桌上45萬現金也全部搜刮，總計295萬現金，警方事後更查出，搶匪甚至還有詐欺通緝犯。

停車場內聚集大批黑衣人。

停車場內聚集大批黑衣人，這時天還亮著，隨後他們進到豪宅一樓店面，幾個小時後，一行人跑了出來，裡頭卻傳出驚聲尖叫，原來這群黑衣惡煞竟然帶刀搶劫。

廣告 廣告

平安夜新北市板橋江翠重劃區來了大批警力，在豪宅四周沿線調閱監視器要釐清身分，因為搶匪劫走的金額高達上百萬現金，但背後到底是什麼糾紛。

江翠重劃區來了大批警力搜查。

記者：「強盜案發生的地點，就在新北市板橋這處豪宅一樓店面，平時是工地的福利社，沒想到裡頭居然暗藏天九牌賭場。」

報案人是中國籍的陳姓女賭場負責人，他供稱被搶了295萬現金，警方追查後，揪出案外案，原來帶頭搶劫的林姓女子，幾天前在這豪賭輸了250萬，他認為被設局詐賭，因此在平安夜，找男友假借還錢名義進到賭場，隨後再撂友人帶刀闖入，把牌桌上45萬賭資，連同剛交出的250萬賭債全部搜刮，一行人隨後逃逸。

陳姓女負責人撂友人帶刀闖入搶劫。

警方展開追緝，女主嫌與男友在路上被警方逮到，帶回住家295萬贓款都還沒花，其餘4名共犯四處躲藏，同樣在一天內被抓回。

工地福利社人員：「我不是很清楚。」

隱身重劃區豪宅一樓的工地福利社，疑似掛羊頭賣狗肉，以合法掩護非法流動賭場，才發生搶案，耶誕節當天仍繼續營業，不過看到媒體上門，一行人瞬間鳥獸散，現在警方也要繼續釐清，防止非法賭場寄身豪宅社區。



不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

年底發錢了！2025年還有10筆錢可領 符合資格者最高可領近10萬

男星自曝病歷！驚見「高劑量陽痿藥」處方 粉絲震驚了

親中吞苦果！鐵路沒影、白蝦跳票 宏都拉斯大選結果給了中國一記大耳光

柯文哲哭沒傭人「陳佩琪跪擦地板」！她看傻：心疼老婆為什麼不自己拖

