獨家／汽車刮痕「擦了就不見」恐誇大 業者：要看深淺

開車在外車身難免有刮痕，汽車百貨業者說，淺的刮痕還可以自己去除，但如果傷到底漆就很難。（圖／東森新聞）





開車在外車身難免有刮痕，有些人不想花大錢修會自己DIY，但網路上的產品相當多，真的是一擦就無痕嗎？汽車百貨業者說，淺的刮痕還可以自己去除，但如果傷到底漆就很難，我們也請專業汽修廠師傅示範，刮到底漆的刮痕怎麼擦就是擦不掉，有些補漆筆還有分廠牌跟顏色，但車色如果因曝曬有褪色，補漆上去有時也會有落差。

開關車門上下車，難免不小心會在車身留下刮痕，不想為小刮痕花大錢進廠維修，可以這麼做。

汽車百貨業者鄧旻鈞：「先上粗蠟，等一下再拿一般的蠟，把它打亮，沒那麼明顯了。」

上了兩層蠟磨之後，刮痕不見了，但表面有些許霧面，另一位維修廠師傅示範的是另一款粗蠟。

汽修廠業者李鳳鳴：「有沒有你看擦掉了，就是因為我們只有傷到它的表面而已，沒有傷到底。」

白車原本有長長的刮痕，上了粗蠟之後，前後比對一下，幾乎就看不見，但如果是這個刮痕效果就會有差。

汽修廠業者李鳳鳴：「就像它的深度比較深了，你看我們擦，它可能就沒辦法擦起來了，但是我們可以重新補土，重新烤漆也是會恢復成原廠的一樣，新的一樣看不出來。」

的確DIY除刮痕的商品這麼多，並非每一種刮痕都能除掉。

汽車百貨業者鄧旻鈞：「網路上很多賣的東西說，擦上去可以把那些傷痕，完全弄不見，基本上只要傷到底漆，完全是救不回來的，沒有這麼神奇的產品。」

如果車子如果小面積的掉漆，還有一個補救方式，就是這個補漆筆，這裡有針對不同的車廠推出不同的顏色，不過要注意的是，塗上去之後還是會有新舊色的色差。

汽車百貨業者鄧旻鈞vs.記者：「不要反覆這樣來回這樣擦來擦去，漆面會比較順，補漆筆要訣在這裡，這個的話塗完會不會再掉，不太可能會掉，除非有人去摳它。」

補漆筆很快就乾，但因為是表層，主要還是讓掉漆的部位不要擴大，避免板金繡蝕，不管你的愛車是有刮痕或是掉漆，要處理之前先評估受損狀況，強調能DIY修復的補漆筆或刮痕去除劑，不見得都能達到完美的效果，真的無法判斷就讓專業的來。

