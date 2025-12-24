獨家／沈玉琳今露臉「快要見面了」！專業醫1句話解析

記者施春美／台北報導

主持人沈玉琳今年7月罹患血癌後，住進台大醫院接受治療，演藝工作全面暫停，專心養病。今（24日）適逢他的生日，一早就曬出與妻子的甜蜜慶生照並表示：「治療非常的順利，快要可以見面了。」醫師張明志表示，為沈玉琳的現況感到開心並給予祝福，「但他未來仍須接受骨髓移植，才能真正治癒此病。」

58歲的沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就在臉書上曬出與妻子芽芽的甜蜜慶生照，並分享近況「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」

沈玉琳在生日發文表示，其治療非常順利，快要可以見面了。(圖／翻攝自臉書）

馬偕醫院血液腫瘤科醫師張明志，今接受《三立新聞網》採訪時表示，血癌治療需分階段，首先為緩解治療，後為鞏固治療，以沈玉琳目前狀況看來，緩解治療順利。「畢竟仍有3~4成患者無法通過緩解治療。」因此他也相當恭喜沈玉琳的恢復狀況。

張明志並說明，沈玉琳罹患的是血癌中的「慢性單核球骨髓性白血病」，是一種慢慢轉化的癌症，時間約需2年。初期症狀較不明顯，患者會出現疲倦、經常低溫發燒（傍晚更明顯）、體重莫名減輕、身體莫名出血或瘀青。至於此病的因應方式，張明志表示，最好就是定期健檢，以利早期診斷、早期治療。

張明志表示，沈玉琳未來還需接受化療，以逐步減少癌細胞數量，因此離成功還有一段距離，根本之道仍為接受骨髓移植，以其兄弟姊妹優先，其次為其女兒。

