（獨家）沈玉琳病中震驚曹西平猝逝！感嘆曝「最後一面」：震驚又難過

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平出道40多年，有話直說的嗆辣風格深受粉絲喜愛，如今卻傳出離世消息，讓許多相當不捨。而今(30)日沈玉琳回應本報，人尚在住院中的他也直呼震驚又難過，「希望他一路好走，在天國享受快樂的生活」。

沈玉琳過去常和曹西平一起上通告，沈玉琳還常跟他對槓，在棚內以高分貝對決，兩人互動也是觀眾們樂愛看的橋段，沈玉琳這陣子因罹血癌住院治療，稍早被問及此事，坦言消息來得突然，感到難過，「跟曹大哥一起錄影，打打鬧鬧、互相鬥嘴，總是特別的歡樂，錄影空檔常聽他分享人生的歷程跟對演藝圈的看法，得到很多啟發。」

廣告 廣告

沈玉琳也提到曹西平這幾年沒再上節目，「但當時我《11點熱吵店》開播的時候他還來當首集嘉賓，情意深厚，沒想到那也是我最後一次見到他本人。」而近期住院的沈玉琳也向外界報平安，「預計過年前出院，元宵節過後恢復工作。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

曹西平離世！出道40年「吹哨罵人」有原因 帥氣舊照曝

昔獨居「昏迷失禁3天」無人知 曹西平曾嘆擔心孤獨死

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

