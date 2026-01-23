獨家》沒要卸任？柯建銘：會去登記總召

民進黨立院黨團總召柯建銘。（王千豪攝）

立法院第四會期將於31日休會，國民黨立院黨團日前已經底定第五會期黨團幹部，而民進黨立院黨今（23）天才將行文給黨籍立委辦公室，徵詢黨團三長參選意願，其中又以民進黨團總召一職最備受關注。面對記者詢問是否參選總召，現任黨團總召柯建銘鬆口，且連說兩次「我會去登記」。

立法院會今天處理議事日程草案，當草案表決後，柯建銘一人獨自走到議場外抽菸，面對記者上前詢問民進黨團改選相關事宜，柯建銘表示，今天就會啟動相關登記。至於是否登記競選總召，柯建銘連說兩次，「我會去登記」，其餘並未再進一步說明，緩慢離開。

柯建銘15日晚間曾在臉書追憶施明德發文提及，1993年國會全面改選，能與施明德同事是自己一輩子的學習與光榮，受到挫折時，第一個打電話來關懷的一定是施，1998縣市長選舉時，自己請教施是否參選新竹市長？施只說一句：市長有人選就好了，留在立法院拚國旗，這一留就做了25年、1/4世紀的總召，「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了。永遠的老大，祝你生日快樂，謝謝大家」。

正因老柯那一句「這一屆做完，我也要下課」，令外界聯想，他不會續任總召。

