獨家》河北彩花「巧遇阿基師」網友全歪樓！在台公司曝新動向

河北彩花日前到台北開箱拍片時，巧遇台灣名廚阿基師。（圖／IG@saika_trip_official）

日本暗黑天后河北彩花（河北彩伽）今（6日）宣布轉戰新東家，同時也三度改名，再次改回「河北彩花」，引起粉絲騷動與關注。至於河北彩花在台灣的事業會不會有變動？在台行銷公關也強調，目前不會受到影響，仍會持續更新影片。

河北彩花的台灣旅遊帳號「河北彩伽旅遊手帳」，近年來在網路上獲得大量討論度。由河北彩花親自走出螢幕，到台灣各地探索走走，極力為台灣觀光做足宣傳，也讓不少粉絲看到女神私下可愛又敬業的一面。

而在最新一集，河北彩花還巧遇台灣名廚阿基師，直呼「我運氣超好?在飯店時巧遇了在地的名廚阿基師，聽說他是料理界的「志村健」感覺是個活潑開朗的廚師，阿基師也非常熱情的帶我玩逛飯店，真的非常感謝。」

有趣的畫面，意外湧入大量台灣網友，大家紛紛歪樓「期待共演啊！我是說美食節目」、「這算巧遇嗎⋯」、「小心滑進去」、「阿基師不要再巧遇了」、「兩個都是台灣收視率第一吧」、「有做一個嘴對嘴的動作」、「這真的是巧遇阿基師」。暗指阿基師2014年「滑進摩鐵」的外遇事件。

至於河北彩花更換經紀公司之後，會不會對台灣發展受到影響？對此，在台行銷公關向《中時新聞網》回應：「目前頻道不會受影響唷！會持續更新影片。」至於其他部分，像是更換名稱或是新的計劃等，仍有待日本的經紀公司提供說明，在台團隊才會一起宣布。

