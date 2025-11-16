獨家／河豚「1魚4吃」超豐盛 專家：不是有刺就沒毒

餐廳最常見的無毒刺河豚。（圖／東森新聞）





吃河豚風險大嗎？但是美味程度令人難以想像，因此吃之前您得先搞懂這些！《EBC東森新聞》獨家帶您了解，河豚如何分辨有無毒性，一般人都以為河豚有刺無毒、無刺有毒，但其實這是錯誤觀念。台灣附近海域常見的有30多種河豚，大部分都有毒，餐廳最常見的是無毒刺河豚，因此民眾自己捕捉野生河豚，在無法分辨品種的狀況下，千萬別亂宰殺食用。

處理好的河豚肉下鍋油炸，炸到金黃酥脆後，加入蔥薑蒜以及調味料，下鍋大火快炒，完成一道美味的三杯河豚。下入薑絲大火沸騰，加入河豚肉煮成魚湯，另外這一道清蒸河豚，以及現切的涼拌河豚皮，都能吃到河豚原味。

大河豚一魚四吃，各種口味都嚐得到，不過殺河豚可沒這麼容易。海鮮餐廳老闆林亞凡：「我們先把它剪開。」

抓來一尾活生生的大河豚，師傅現場開始分解秀，這種最常見的品種無毒刺河豚，外表有滿滿的刺，最麻煩的步驟就是把皮扒乾淨。不過要吃之前得小心，專業店家告訴你，河豚有沒有毒怎麼分。

海鮮餐廳老闆林亞凡：「有的人會說，像這種刺很大就沒有毒，有的刺大也不一定是無毒。」

河豚「有刺無毒、無刺有毒」其實是錯誤的分辨方式，像是六斑二齒魨有刺，但內臟和生殖腺很有可能含有毒素，因此這樣的判別標準一點都不準確。而在台灣常見的30種河豚中，大部分都是有毒的，毒素存在肝臟、卵巢、皮膚或腸道，其中有些品種的肌肉也可能含毒。

海鮮餐廳老闆林亞凡：「因為我們這個都是有固定配合的漁船，他們如果有抓到的話，他們自己會先評估一下到底有沒有毒。」

台灣河豚產地大部分都來自於外島澎湖，大型河豚皮含膠原蛋白，可以熬湯；而小型河豚的皮大部分都拿來涼拌，也是最常見的料理，而肉比較少就會熬湯用。

海鮮餐廳老闆林亞凡：「河豚吃起來的口感，有點像青蛙肉再加上很嫩的魚肉的口感，它比較有彈性，但是現殺跟冷凍會有差。」

河豚料理吃起來口感特別，不過部分品種充滿劇毒，從宰殺到料理都需專業技巧。稀有美食得去對地方嘗鮮，若是自己抓的野生河豚，在不確定品種的狀況下，千萬不要自己殺來吃。

