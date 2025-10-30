獨家》油漆師傅苦學《夢中的婚禮》獲百萬人瀏覽 繪畫也超厲害
〔記者黃淑莉／雲林報導〕被環境耽誤的藝術家！油漆師傅曾煒泓日前彈奏鋼琴名曲《夢中的婚禮》，影片在網路上爆紅，吸引100萬人次瀏覽、關注，不僅如此，曾煒泓也無師自通繪畫，追求完美的他，曾經為了一件作品重畫上千次，友人誇他會彈鋼琴、會畫畫，是被環境耽誤的藝術家。
37歲的曾煒泓從事油漆工作已20年，從小跟阿嬤的感情很好，16歲時得知阿嬤很喜歡理查克萊德曼的《夢中的婚禮》名曲，他請教會彈鋼琴的同學並苦學3個月，把整首曲子死背起來再彈奏給阿嬤聽；長大後因忙於工作賺錢，就沒再彈琴，日前在雲林的音樂教室擦油漆時，一時技癢彈奏鋼琴，未料因此爆紅，連鋼琴老師都稱讚他的彈奏很有水準。
未婚的曾煒泓，目前已是油漆工程行的負責人，他說，小時候家境不好，為了賺學費、生活費，國小就到車床工廠打工當「黑手」，高中畢業先搭建鷹架，有次不慎摔落後覺得工作危險性太高，後來才改學油漆，當油漆學徒時，為了想要多賺錢想轉行做紋身，但第一步要會畫圖，他白天油漆、晚上自學畫圖，經常畫到半夜。
他表示，苦練幾個月後，覺得把油漆做好也能創業，因此打消開紋身店念頭，專注油漆事業，從承包小案做起，如今已經營油漆工程行，與設計師合作，統包油漆、裝潢等工作。
曾煒泓說，小時候窮怕了，因此努力接案，每天早上出門直到深夜才回家，偶爾會畫畫消遣、紓壓，至於鋼琴，他笑說，有機會「再續前緣」。
友人知道他會彈鋼琴、畫畫，笑稱他是被油漆、環境耽誤的藝術家，曾煒泓因為工作忙碌而沒空交女友，至今仍單身，友人也替他的婚事著急，祝福他早日覓得佳偶。
