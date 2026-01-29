獨家／法官霸凌書記官 遭判賠10萬

高雄地院法官賴寶合霸凌書記官，遭同事法官判賠10萬元。

高雄地院法官賴寶合涉霸凌書記官，被害人申訴後，賴否認霸凌，但高雄地院及司法院認定霸凌成立，書記官提告求償，高雄地院認定賴以枝微末節小事，對所屬書記官有不當職場霸凌行為，已構成侵權，判賠精神慰撫金10萬元，並須負擔訴訟費用，全案仍可上訴。

被害人主張，賴寶合法官在職務互動過程中，以枝微末節的事對她施加不當對待，已逾越合理指揮監督界線，造成她名譽與人格法益受損，構成職場霸凌。被害人並提出法院內部調查函文、相關會議紀錄等資料佐證。 高雄地院簡易庭審理後認為，依調查報告與相關文件內容，足以認定賴法官對書記官確有霸凌行為，已屬不法侵害他人權利，符合民法第184條侵權行為構成要件。賴法官雖否認有霸凌情事，但他說法與調查結果及書面資料不符，抗辯未獲法官同事採信。 職場霸凌雖非直接造成財產損害，但已侵害被害人名譽與人格法益，依法仍得請求非財產上損害賠償。法官審酌雙方身分、地位及經濟能力，並考量被告身為法官，對擔任書記官的原告行使職權時，理應更為謹慎，卻以細瑣事項施壓，情節難認輕微，判賠償精神慰撫金10萬元。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

