獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高
煙波飯店提出賠償方案，但這汽車現值35％的賠償金，到底合不合理！？實際找到二手車商，業者說泡水車分為半泡、全泡，要是汽車全滅頂，大概只會以現值的15％至20％收購。但還是比法院常見的折舊計算公式，來得更高。而專家也說，其實賠償多寡，關鍵其實是車輛現值。
拿出工具左看右看，不只看表面看鎖點，連車殼內漆色有沒有落差，都是重點，從車前、車身到車尾，每個位置都不放過。但如果你今天是泡水車，在還沒估價前，恐怕金額先被砍掉一大半。
以一般鑑定單位來說，泡水車認定分為椅上、椅下，如果沒有超過椅墊，屬於半泡若超過則是全泡，至於在折舊的算法上。
二手車商HANK：「如果它只淹到（椅墊）下面，那你可能引擎室裡面是完整的，沒有被淹到，那我們在估價，可能就差不多在可以到30％，完全滅頂的情況，（大概剩）市值的15～20％左右。」
至於法定的算法，其實攸關財政部汽車耐用年限，一般汽車都是五年，套用常見法院的折舊公式，以100萬的車車齡五年為例，平均法是車價除以耐用年限＋1，換算殘價只剩16.6萬，若用年折舊千分之369的定率遞減法，汽車殘價更低只剩10萬元。
然而對比二手車商，如果車況好市場供需又大，同樣的車齡，這購車價格能到25萬至40萬元。二手車商HANK：「（現值）它是靠一個市場機制去決定，也就是簡單的供需法則，我前面講的譬如說，年份里程跟配備這些，是建立在這個市場行情之上。」
這回煙波飯店地下室的車幾乎是全泡，飯店提出賠償現值35％，聽起來35％是比二手車商來得高，但重點恐怕出現在現值的認定，要是以法院的算法，5年車只能拿回幾萬元，對於飯店提出的35％賠償，車主有疑慮不滿意，其實最終還有一步，就是上法院對簿公堂。
更多東森新聞報導
宜蘭淹水民怨！蘇澳煙波飯店「30輛住客泡水車」拖吊
獨家／「機車超人」進駐蘇澳！備滿材料免費修泡水車
豪雨襲蘇澳、冬山鄉釀大淹水 居民愛車成泡水車
其他人也在看
Yamaha Jog E只賣3.2萬！搭Honda換電技術上路
面對日本即將在2025年11月上路的50c.c.以下輕便摩托車新排放法規，Yamaha近日正式釋出旗下全新電動輕便車款Jog E資訊，並確認將於2025年12月22日起，在東京與大阪兩地率先上市。作為一級輕便摩托車（相當於台灣50c.c.以下輕型機車），Jog E的推出可說是Yamaha為應對新環境法規所採取的應對措施。地球黃金線 ・ 13 小時前
獨／古董跑車現蹤 corvette c4 40周年款 全台剩他可上路
高雄一位陳先生，收購一部古董車，但每半年才會開車出來兜風，被網友捕捉下後，立刻引起討論，但原來這部車是出廠超過30年，美國經典老牌，corvette c4 40周年款，而且這部車還是全台唯一有掛牌，可以合法上路的車。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張EBC東森新聞 ・ 6 小時前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 10 小時前
終於來了 七代勁戰155賽道實測！Yamaha Cygnus XR DX 155 真的有比較快？
Yamaha Cygnus X七代勁戰的發表、試駕與正式交車已經一小段時間了，市場反應正面且確實有滿足車迷們「更好騎」的需求，但討論的核心卻依舊離不開一個重點：155到底又如何？作為2025年Yamaha Motor Taiwan台灣山葉最重要的產品，七代勁戰Cygnus XR 155再交車前也依舊舉行了一場公辦試駕，地點一樣是台中麗寶卡丁賽道，為的就是直接比較、感受125與155的真實差異。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前
"妳確定要進站？"RBR差點像McLaren那樣落入陷阱
Red Bull Racing的策略工程長Hannah Schmitz，詳細解釋了自己是如何幫助Max Verstappen贏得卡達GP的。她在McLaren車隊選擇讓兩位車手都留在場上，同事們心存疑慮的情況下，仍堅持要他們的當家車手進站換胎Racingnet ・ 10 小時前
好擊敗之在Lamborghini Aventador Ultimae面前，Mercedes-AMG GT Black Series根本就是龜車
Lamborghini Aventador Ultimae是Aventador告別的最終版本，Mercedes-AMG GT Black Series則是賓士當時最強跑車，但沒想到兩車實際對決Mercedes-AMG GT Black Series竟出奇的慢。2021年Lamborghini帶來限量350輛Aventador Ultimae，Aventador Ultimae不僅象徵最強同時也是向市場告別的最終版本，搭載的6.5升V12自然進氣引擎有著780hp最大馬力和73.5kgm最大扭力，0～100km/h加速只要2.8秒就能完成。Mercedes-AMG GT Black Series則是賽道而生，4.0升V8渦輪引擎、730hp/81.6kgm最大動力與3.2秒0～100km/h加速及底盤調校設定，讓Mercedes-AMG GT Black Series在紐柏林賽道創下最速量產車紀錄。 日前外媒便將Aventador Ultimae和Mercedes-AMG GT Black Series開進賽道進行加速對決，就數據來看Mercedes-AMG GT Black SerieCarture 車勢文化 ・ 9 小時前
Ford Kuga力挺價83.9萬起！購車金、高額0利率、5年原廠保固一次到位！
Written by: Bear歲末壓軸登場！福特六和加碼推出多款熱門車型的限時優惠方案！自2025年12月1日起至12月31日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得7-11百元禮物卡，入主週週抽北歐之旅來回機票，於展示間拍照打卡上傳Ford（TW）官方臉書粉絲團指定貼文，再抽Apple HomePod Mini〔註一〕。此外，福特六和積極響應政府減稅政策，活動期間入主The All-New Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），其中包含5萬元力挺購車金〔註二〕、高額0利率及5年原廠保固〔註三〕，1.5T Active再加碼3萬元配件金；為感謝萬名車主一路支持，New Ford Ranger Wildtrak限時推出感恩回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率；福特六和歲末再加碼多重優惠，邀請消費者把握年終入手時機，迎接新年開啟屬於自己的夢想旅程！CarStuff 人車事 ・ 18 小時前
12 月入主 Mazda CX-60／CX-90 限時升級 7 年原廠保固
台灣馬自達限時推出 12 月入主Mazda3/ CX-30 雙車系指定車型、Mazda CX-5、及縱置後驅旗艦休旅Mazda CX-60 及 CX-90 車系，即可升級 7 年原廠保固。GOCHOICE購車趣 ・ 7 小時前
御領風範締造豪華移動新時代！全新年式BMW 7系列豪華旗艦耀世登場
Written by: Bear全新年式 BMW 7 系列豪華旗艦，以氣勢磅礡的飾光水箱護罩瞬間成為眾人目光焦點，柔和光影沿著立體車身輪廓流動，營造出行進間難以忽視的非凡存在感。視覺延伸至車側，全新分離式頭燈結合水晶鑲嵌設計與光型智慧變化的 LED 頭燈，交織出層次豐富的光影語彙，而獨具節奏感的「HEARTBEAT」方向燈，則為整體注入富含情感的科技美學，使氣場更顯沉穩而洗練。車側線條以銳利的肩線，搭配經典 C 柱的 Hofmeister Kink 倒勾設計，勾勒出兼具優雅與氣宇非凡的車身姿態。車長 5,391 mm、車寬 1,950 mm，形塑出大器、穩健的旗艦比例。CarStuff 人車事 ・ 18 小時前
新年式 BMW 7 系列採三車型 475 萬起發表上市！
BMW總代理汎德正式發表全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，分別為735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition，建議售價475萬元起。GOCHOICE購車趣 ・ 7 小時前
Audi從善如流 2026年式新車方向盤實體按鍵光榮回歸
Audi正為旗下多款核心車型準備2026年式的重大更新，涵蓋A5、A6、Q5，以及純電的A6 e-tron與Q6 e-tron系列。其中最受市場關注的變革，莫過於對駕駛艙「人機介面」的重新審視。Audi坦承，與福斯集團旗下其他品牌一樣，消費者對其在方向盤上採用的電容式觸控按鍵始終反應冷淡。因此，自2026年起，受影響的車款將全面回歸實體按鍵設計，方向盤兩側將配備兩組實體滾輪控制鍵，讓駕駛人能重新找回操作時所需的精準觸感與反饋，徹底修復了這個被許多車主詬病的內裝設計缺陷。Audi在新車型當中回覆了機械式方向盤按鈕，展現品牌對於客戶回饋的用心。除了修正廣受批評的內裝配置，Audi也專注於提升車輛的動態駕駛體驗。針對高性能的S5 e-tron和S6 e-tron車型，原廠新增了「Dynamic Plus」駕駛模式。奧迪表示，即使在先進的quattro四輪驅動和煞車扭矩分配系統的輔助下，此模式也能將車輛的動態表現發揮到極致，甚至允許駕駛人在受控範圍內體驗到令人興奮的甩尾反應。此外，對於所有基於PPE（Premium Platform Electric）平臺打造的電動車，動能回收系統也獲得了進一Carture 車勢文化 ・ 3 小時前
Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣
自動駕駛不再只是舊金山的景象了，屋崙、柏克萊等東灣城市也即將迎來無人車上路。加州車輛管理局（DMV）最新的消息顯示，批准...世界日報World Journal ・ 1 天前
Honda Motorcycle Riding Gear 官方網路商店正式營運！
Honda Taiwan 致力於提供車主全方位的騎乘與生活體驗，今日正式宣布 「 Honda Motorcycle Riding Gear 」官方網路商店全面上線，帶給所有車主更便利、完整且安心的購物環境。GOCHOICE購車趣 ・ 7 小時前
國一高雄聯結車擦撞車禍 計程車90度撞翻 4人輕傷
南部中心／綜合報導國道一號高雄路段發生聯結車擦撞的車禍，計程車被90度撞翻在地，包括司機和乘客在內共4人受到輕傷。另外在民族路橋則是有汽車自撞橋墩，肇事駕駛因為酒駕心虛，第一時間居然逃逸無蹤，但沒幾個小時就被警方逮到，測出酒測值超標，依公共危險罪嫌移送偵辦。白色聯結車疑似駕駛變換車道不當，撞翻行駛在外側車道的計程車。（圖／民視新聞）計程車90度側翻在路上，佔據整個車道，後車廂整個被撞開，前車頭毀損嚴重。發生在國道1號南下高雄路段的車禍事故，肇事的就是這台白色聯結車，60多歲聯結車駕駛疑似變換車道不當，擦撞行駛在外側車道的計程車，包括小黃司機和乘客在內，共造成4人受傷，還好都只是手腳擦挫傷，沒有大礙。國道警岡山分隊小隊長邱銘棋表示，計程車司機成李男及三名乘客手腳擦挫傷，送醫診治，本案駕駛人均無飲酒情形。汽車自撞路橋橋墩，安全氣囊也都爆開，肇事駕駛酒駕心虛落跑。（圖／民視新聞）另外在高雄民族八德路口則是發生汽車自撞橋墩的車禍，車頭撞得稀巴爛，安全氣囊也都爆開，車內一片狼藉。但奇怪的是，車上駕駛居然不見蹤影。目擊者說聽到砰一聲很大聲，一開始看到門沒有打開，駕駛坐在裡面沒出來，但後來看到門怎麼打開了，駕駛不見了。調閱監視器才發現，身穿粉色衣服的女駕駛，居然在事發後徒步逃離現場。肇事汽車是台租賃車，警方依照資料，在高雄鳳山住家找到肇事的周姓女子。高市警中正所所長張順凱說，積極調閱監視器並聯繫租賃公司，迅速在鳳山區查獲涉案駕駛周女，經酒測確認周女酒精濃度，超過法標定標準值。周姓女子因為酒駕心虛落跑，但還是很快就被逮到，依公共危險罪嫌送辦。另外肇事逃逸未依規定處置，也將處1千元到三千元罰鍰，吊扣駕照1到3個月。原文出處：國一高雄聯結車擦撞車禍 計程車90度撞翻 4人輕傷 更多民視新聞報導誇張！ 2男2女疑酒駕拒測 警拔槍喝斥也不怕遭開18萬罰單濱崎步上海演唱會喊卡! 網敲碗來高雄 陳其邁:不該受政治干擾賣出逾九成恐吃下肚! 全聯鯛魚排檢出"動物用藥超標"民視影音 ・ 3 小時前
Volkswagen 年終健檢啟動 免費檢查與多重優惠推出中！
台灣福斯汽車自即日起至明年 2 月 13 日推出「年終回廠，安心守護」活動，提供 21 項免費行車安全檢查，協助車主在冬季低溫與年末返鄉前調整至最佳車況。2GameSome ・ 7 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前