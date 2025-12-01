獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高

二手車商拿出工具左看右看，從車前、車身到車尾，每個位置都不放過。（圖／東森新聞）





煙波飯店提出賠償方案，但這汽車現值35％的賠償金，到底合不合理！？實際找到二手車商，業者說泡水車分為半泡、全泡，要是汽車全滅頂，大概只會以現值的15％至20％收購。但還是比法院常見的折舊計算公式，來得更高。而專家也說，其實賠償多寡，關鍵其實是車輛現值。

拿出工具左看右看，不只看表面看鎖點，連車殼內漆色有沒有落差，都是重點，從車前、車身到車尾，每個位置都不放過。但如果你今天是泡水車，在還沒估價前，恐怕金額先被砍掉一大半。

以一般鑑定單位來說，泡水車認定分為椅上、椅下，如果沒有超過椅墊，屬於半泡若超過則是全泡，至於在折舊的算法上。

二手車商HANK：「如果它只淹到（椅墊）下面，那你可能引擎室裡面是完整的，沒有被淹到，那我們在估價，可能就差不多在可以到30％，完全滅頂的情況，（大概剩）市值的15～20％左右。」

至於法定的算法，其實攸關財政部汽車耐用年限，一般汽車都是五年，套用常見法院的折舊公式，以100萬的車車齡五年為例，平均法是車價除以耐用年限＋1，換算殘價只剩16.6萬，若用年折舊千分之369的定率遞減法，汽車殘價更低只剩10萬元。

然而對比二手車商，如果車況好市場供需又大，同樣的車齡，這購車價格能到25萬至40萬元。二手車商HANK：「（現值）它是靠一個市場機制去決定，也就是簡單的供需法則，我前面講的譬如說，年份里程跟配備這些，是建立在這個市場行情之上。」

這回煙波飯店地下室的車幾乎是全泡，飯店提出賠償現值35％，聽起來35％是比二手車商來得高，但重點恐怕出現在現值的認定，要是以法院的算法，5年車只能拿回幾萬元，對於飯店提出的35％賠償，車主有疑慮不滿意，其實最終還有一步，就是上法院對簿公堂。

