獨家／泡湯旺季突歇業！八煙劣勢「距市區遠、附近荒涼」

地理位置成了八煙溫泉會館的一大劣勢。（圖／東森新聞）





八煙溫泉會館怎麼會突然宣布停業，尤其現在是冬季，按理來說是「泡湯旺季」，怎麼還會說關就關，實際跟雙北其他泡湯景點比一比，很多人說會去「北投」，原因是搭捷運就會到，而且周邊還有商圈可以買吃買喝。至於烏來則是可以搭纜車、逛老街，加上金山八煙溫泉，離市區太遠，附近又沒有什麼店家，成了一大劣勢。

天氣轉涼轉冷，想要暖暖身，很多人都會選擇來「泡湯」，不論是露天還是湯屋，對業者來說冬季就是「旺季」，沒想到，金山這四面環山，清新幽靜，主打「高隱私」的泡湯小秘境，八煙溫泉會館卻決定在「旺季」歇業，讓不少老顧客難以置信。

但到底為何會在旺季「說關就關」？有人認為一大劣勢就是地理位置，就以從台北市出發，得沿著陽明山陽金公路開，一路上山左彎右拐，少說一個小時才會抵達。反而很多人來到北部，想要泡湯就會想到北投，因為具有地理的優勢，從市區到北投，其實也就大概20-30分鐘，更重要的是，泡完湯還有商圈，可以買吃的還有喝的。

的確北投溫泉會館選擇多之外，周邊商圈吃的喝的通通有，更重要的是，

民眾：「以我們的話，就是以捷運站比較近的地方，比較方便，不然扛著行李也很累啊，金山好像比較沒有那麼有名，路程比較遙遠。」

大多會選擇在北投泡溫泉，關鍵是「交通方便」、「好買好逛美食多」，而雙北除了北投，「烏來」也是很多人的選擇，從路線來看對比八煙會館，烏來路程較近較方便，另外，可以搭纜車賞美景，又有老街可以逛，要買東西也不是問題。

然而再看看八煙會館位處山區，周邊除了安靜還是安靜，對比北投烏來，人潮少了不少，只不過很多老顧客還是覺得很可惜，因為八煙會館不只主打高隱私湯屋，擁有四棟建築空間相當大，且露天高溫池SPA池等佔地千坪，成了吸睛亮點。

然而過去曾因違建，登上新聞版面，業者苦撐經營，如今仍不敵大環境的劣勢，要跟老顧客說再見。

