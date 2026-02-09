獨家／泰國OL誤租錦新大樓 想退訂卻遭逼簽封口令：不准找媒體

北市錦新大樓長年都被傳為凶宅，大多數房仲在帶看房屋時，都會事先告知租客。鏡週刊

台北市中山區赫赫有名的「錦新大樓」，長年被傳為凶宅、都市傳說聚集地，近日再度登上媒體版面。一名來自泰國、在內湖科技園區工作的A小姐，上臉書外籍租屋社團尋找房源，誤將錦新大樓房源當作一般住宅，先行支付訂金，事後要求退款卻遭房仲拒絕，甚至提出「簽和解書不得對外發文或找媒體」的苛刻條件，讓她原本對台灣的好感瞬間轉為恐懼。

錦新大樓自1984年至2024年間，共有30條人命喪生，包括火災、縱火、雙屍命案及多起墜樓事件，不僅大樓6樓設有百人牌位，頂樓還有土地公廟鎮宅。儘管建築位於捷運中山國小站附近、地理位置優越，但因歷史事件頻繁，始終籠罩凶宅陰影，成為台北市知名都市傳說的聚集地。

1984年，錦新大樓的前身時代大飯店發生火災，死亡19人。翻攝國家圖書館全國報紙影像系統

知名房仲陳泰源指出，雖然法律上房東或仲介未必須告知所有模糊資訊，但從道德責任角度，他認為房仲應該主動揭露，尤其是像錦新大樓這種知名建築。他表示，「如果房仲刻意隱瞞，甚至利用低於行情價格出租，確實有道德缺陷，也可能造成外籍租客在不知情的狀況租下。」

錦新大樓墜樓事件頻傳，更增添詭異色彩。鏡週刊

其他業界人士認為，該事件凸顯部分租屋市場的灰色地帶，房仲利用資訊不對等，在外國人社團投放房源，以合法形式掩蓋道德責任，甚至事後要求簽署封口和解書，無疑是在「坑殺外國租客」，也讓租屋市場信任度受損。



