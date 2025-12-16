獨家》泰柬邊境衝突第2週 新頭殼記者直擊吳哥窟所在省充滿觀光客

柬埔寨邊境接受盟國救援物資已經抵達暹粒省。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨邊境衝突進入第2週，傳出泰國轟炸吳哥窟古蹟所在省分暹粒省的消息，不過，新頭殼記者謝莉慧正在現場旅遊，巧遇暹粒省長Mr.Prak Sophorn到暹粒飯店廣場視察盟國援助的物質，打算送到柬埔寨邊境。

雙方在長達超過800公里的邊界多處駁火，過去8天已造成至少38人喪命、超過50萬人流離失所。不過，今天被他們被稱遭泰國軍方空襲的暹粒省，仍然充滿來自台灣、日本和歐美的觀光客，並非外界指稱「有空襲」情事產生，只有部份邊境的難民逃到暹粒省避難。

儘管包括美國總統川普（Donald Trump）在內的國際斡旋試圖促成停火，但戰事仍未見趨緩。馬來西亞外交部聲明原定16日星期二的一場東南亞國家外交部長特別會議，已應泰國要求延後到22日舉行。

柬埔寨經濟高度仰賴觀光產業，但暹粒省的轟炸顯然並未影響到當地的觀光產業，僅有少數已退訂或選擇延期的外國旅客卻步。

