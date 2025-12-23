獨家》洋蔥狠甩20公斤秘訣公開！春風不跟進：給他帥就好

玖壹壹洋蔥近年積極瘦身，體態明顯瘦一大圈。(照片/游定剛拍攝、資料照)

成軍16年的本土天團玖壹壹，以台式那卡西搖滾曲風和接地氣歌詞，深受不少年輕人喜愛。團體作品包括告白神曲《癡情男子漢》與《嘻哈庄腳情》皆破億點擊，尾牙、跨年活動及音樂節演出行程滿檔。

其中團員洋蔥過去身形較圓潤，體重一度達86公斤，但近年他愛上跑步、積極運動，瘦身有成。近日他再度減重8公斤，目前僅66公斤。洋蔥接受《中時新聞網》專訪時大方分享瘦身秘訣。

玖壹壹將擔任今年台北跨年倒數後的壓軸演出。(照片/游定剛拍攝)

「一開始只是想減重，後來就愛上運動，像跑步、騎單車，每天大約跑10公里。」他補充，飲食以原型食物為主，本身很少吃垃圾食物，偶爾像炸雞這類美食頂多小量攝取。

玖壹壹成員健志與洋蔥(圖右)日前參與完台北馬拉松。(照片/翻攝玖壹壹粉絲團)

洋蔥目前也擔任「全球極限體能鋼鐵大賽」大使，訓練課程有所升級。他笑說：「跑步速度比較快，但重訓的部分就稍微慢一點。」至於春風則說不會跟進瘦身，：「給他帥就好了。」

