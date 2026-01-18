獨家／洗冷氣洗到冒煙！ 住戶傻眼「冷媒管」疑洗破

有民眾遇到，冷氣疑似被洗到「冷媒管破掉」，當下不僅機器冒煙，冷媒管還變成不正常的藍綠色。（圖／東森新聞）





冬天是洗冷氣的黃金期，加上年節前大掃除，許多人都會預約清洗。但最近有民眾遇到，冷氣疑似被洗到「冷媒管破掉」，當下不僅機器冒煙，冷媒管還變成不正常的藍綠色。對此業者回應，已持續跟消費者聯繫，並釐清損壞原因。詢問其他冷氣師傅則認為，冷媒管破裂相當少見，不排除可能是「清潔劑」使用不當。

洗冷氣洗到一半，上方冒煙，冷媒管疑似破掉，主人超傻眼，這台才用3年，拆開另一台冷氣機看看，通常冷媒管的位置，就是在側邊。冷氣師傅說，正常來說，顏色應該要呈現古銅色或灰色，但民眾碰到冷媒管疑似遭洗破，就變成了藍綠色。

電訪框當事業者：「消費者找來的廠商，並不是我們指定的原廠，接下來會主動、積極跟消費者聯繫，並去了解冷氣維修廠商，損壞實際原因是什麼樣子。」

當事業者回應致歉，若是屬於自家責任，絕不迴避，內部會再檢討。而我們實際詢問其他資深的冷氣師傅，推測冷媒管若真的被洗到破，不排除可能是清洗劑使用不當。

冷氣師傅陳治瑋：「使用到酸性清潔劑，就會導致冷媒管銅管破裂，很多清潔人員他趕時間，為了要賺錢，大部分都用比較強的清潔劑。」

冷氣師傅表示，像他們到府清潔，是用中性清潔劑，如果是餐廳因為油汙多，會用鹼性清潔，也有可能是這個原因。

冷氣師傅陳治瑋：「它（藻氣）會跑進來，會慢慢鏽蝕銅管，是比較長時間的累積。」

不過民眾的冷氣才3年，藻氣機率恐怕比較低。而如果冷媒管破掉，會導致漏冷媒，專家表示，嚴重製冷效果會降低，出風不冷；若是輕微破裂，散熱鰭片會結冰，冷氣會滴水。

師傅也透露，最近洗冷氣的人確實變多，因為夏天想洗都得排隊，冬天自然變成清洗旺季，尤其年節前，大家都在大掃除。坊間洗冷氣業者多，品質更是參差不齊。

這回不只住戶驚嚇滿滿，除了冷氣內機，住家天花板跟地板恐怕也損失。

