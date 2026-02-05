獨家》洪一峰、文夏、黃秋田星後代合體！笑稱「國寶級超過200歲」

(圖左起)資深藝人文香、黃志強、愛玲星後代合體，當年作秀回憶湧現。(照片/游定剛拍攝)

「寶島歌王」洪一峰妻子愛玲、「國寶歌王」文夏妻子文香，以及「勸世歌王」黃秋田之子黃志強，三位台語歌壇最具代表性的星後代，日前出席「台北演藝工會」尾牙難得齊聚。一見面話匣子全開，從年輕聊到現在，笑聲不斷，超過半世紀的情誼，彷彿一秒回到秀場最風光的黃金年代。

三人早年跟著父執輩南北巡迴演出，跑歌廳、做秀場，幾乎天天黏在一起。唱完歌不是各自回房休息，而是相約吃宵夜、聊天到天亮。黃志強笑說：「我們三個都是暗光鳥，常常聊到天亮還不想睡。」那段同甘共苦的日子，也讓彼此感情比家人還親。

已故「寶島歌王」洪一峰的妻子愛玲(圖右)久未露面。(照片/愛玲提供)

提起已故長輩，三人語氣滿是思念。洪一峰、文夏、黃秋田相繼離世，如今舞台上熟悉的身影逐漸凋零，他們也成了少數仍活躍歌壇的「見證者」。文香打趣說：「以前有三個國寶級老師吳晉淮、洪一峰、文夏，現在換我們三個當代表了啦！」一句玩笑話，卻道盡時代更迭的感慨。

已故「國寶歌王」文夏的妻子文香(圖右)，目前仍在中南部演唱。(中時資料照)

當天三人更特別合唱經典台語歌曲〈媽媽請妳也保重〉，熟悉旋律瞬間陷入回憶殺，彷彿時光倒流。歌聲裡，充滿有對父母的無盡思念，也有對秀場歲月的懷念，更承載著台語歌壇最純粹的人情味。

已故「勸世歌王」黃秋田的兒子黃志強(圖左)仍在主持歌唱節目。(中時資料照)

愛玲笑說：「我們三人算一算年紀，加起來已經超過200歲了」，卻依舊活力十足。文香仍在嘉義中埔交流道旁的楓傌劇場登台演出，陳愛玲則投入教學傳承歌藝，黃志強目前在靖天購物台主持歌唱節目「歡喜俱樂部」。被問到要唱到幾歲？他們笑說：「唱到不能唱為止！」

(圖左起)資深藝人文香、黃志強、愛玲三人相識逾五十年，笑稱加總超過200歲。(照片/游定剛拍攝)

半世紀情誼不散，歌聲也不老。文香、黃志強、愛玲三位星後代用最熟悉的旋律，繼續替台語歌壇發聲，也替那個屬於秀場的燦爛年代，留下最溫暖的記憶。

