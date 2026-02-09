獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度

炎亞綸近期推出新專輯，並將在高流海音館開唱。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

炎亞綸近期推出新專輯《Ikigai》，並將在3月28日登上高雄流行音樂中心海音館開唱，目前門票還在熱賣中，他也與旗下藝人投身公益，於新北新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，所得全數捐予伊甸基金會，用心回饋社會。雖然炎亞綸做了不少與人為善的好事，但他與大陸粉絲似乎發生了一些紛爭，引發不小的爭議。

去年的一日店長活動先是延期，後來因颱風取消。（圖／翻攝自小紅書）

炎亞綸原定去年8月16日要在廣東佛山舉辦一日店長活動，需要先買票之後才會寄活動地點到信箱，不過後來活動因不明原因延期至9月20日，又剛好碰到颱風米娜而臨時取消。照理來說活動取消了，應該要進入到退款流程，但主辦單位卻人間蒸發，原本的售票管道也因「存在違規行為」而被封禁。

粉絲想要退款但主辦單位卻消失，售票管道也被封禁。（圖／翻攝自微博）

粉絲找炎亞綸幫忙，雙方卻發生爭執。（圖／翻攝自微博）

無法獲得退款的粉絲求助無門，只好私訊炎亞綸，希望他能協助退款，但雙方卻發生爭執，炎亞綸先是稱粉絲找錯人，粉絲認為「問你一下也不算找錯人，還是問都不能問」，似乎引發炎亞綸怒火，回應「問三小」，並說：「對待不用腦袋的人不用有素質。」粉絲氣回：「不想和你吵了，你腦袋一團漿糊。」炎亞綸則嗆聲：「你根本只是受精卵的程度。」讓該名粉絲又氣又無奈地說：「粉絲找你協助退款就是找罵，你倒是挺配得上你現在的一『塌』糊塗。」

炎亞綸也PO出疑似是網友希望他幫忙退款的對話。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

炎亞綸自己也在限動PO出一段疑似是網友要他幫忙退款的對話，他詢問對方「有什麼妙計」，網友表示：「起碼讓她們看到你在處理，偶像的一句安慰也好呀。」希望他能「裝一下」，這讓炎亞綸相當不滿，「這個人假裝幫著憂心，但給我的方法是要我做做樣子，讓大家『覺得』我有在處理，而不是希望有實際的作為？世界瘋成這個樣子？」

雖然粉絲努力想辦法，但都沒有見效。（圖／翻攝自小紅書、抖音）

其實粉絲們也嘗試過報警，但幾乎都因為「人員太分散，單獨金額較少」而無法立案，還有人自發創立「維權群組」，希望透過網路曝光施壓，可惜事隔近5個月還是無法討回應該拿到的錢。有網友提出建議，要粉絲們聯合起來發起集體訴訟，「一千塊兩千塊的退款人家不理你，人多涉及的金額就大了，他們敢不退嗎？心軟是沒有用的，主辦方就是吃准了你們不敢把事情鬧大，一再拖延退款。」勸粉絲們硬起來為自己討回公道。

