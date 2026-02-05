獨家／流浪狗成拖鞋大盜！動保處誘捕竟又遭放生

一名藍衣男子上前開籠子，把狗放出來。（圖／東森新聞）





台南新營有一處空地，時常有成群的流浪狗聚集，這些狗狗們成了拖鞋大盜，跑到附近住家，把放在門口的鞋子都咬到空地去，偶爾還會追著人車跑，讓住戶相當困擾。而動保處放了誘捕籠，好不容易抓到了，又被民眾開籠放生，動保處功虧一簣，當地鄰長懷疑，有人刻意想阻擾捕捉流浪狗。

放在家門口的拖鞋不是少一隻，就是殘破不堪，一雙能穿的都沒有。附近住戶快被逼瘋，流浪犬成了破壞狂，東西不見，就得到對面空地玩尋寶遊戲。

當地鄰長：「我有一雙3、4千的手套，難怪大家都在說找不到鞋子，丟的都是垃圾，有的是野狗咬的，有的是住戶丟的。」

空地堆滿垃圾，還有住戶遺失的各種物品，事實上動保處獲報，早就放了誘捕籠。但從監視器畫面中看到，明明狗狗已經進到籠子內，又有一名藍衣男子上前開籠子，把狗放出來。浪浪不是自己出逃，而是有人刻意放生，這讓附近住戶十分困擾，男子的行為恐怕也涉及妨害公務。

附近鄰居：「真的是很大的困擾，都會跑去咬我們的鞋子，門口的鞋子都被咬走，有時候還會追車要咬人。」

當地鄰長：「我也詢問過動保處，他看到善心人士去把牠放掉，他也是只能勸告而已。」

浪犬聚集的地點就在台南新營延平路巷弄，動保處1/22在鄰長的協助下，已經成功捕獲4隻狗，不過對於放狗民眾則是無計可施，除非破壞狗籠才算是妨害公務。

台南市動保處副處長洪振凱：「一方面他沒有直接損害到誘捕籠，也不是因為人在現場，在執行過程中有去做妨礙的一個行為，我們之前在移送的案例，是沒有成案的。」

根據現今《動保法》規定，都是走動物收容零撲殺政策，因此把狗抓走只是要結紮，後續會收容或原放，並不會安樂死。愛爸愛媽心疼浪浪遭遇，不斷餵養又放生，流浪狗數量越來越多，只會釀成惡性循環。

