獨家／海鯤艦遭爆未達海測安全標準出海 國外監造技協全不敢上船

海鯤艦遭爆未達海測安全標準出海，國外監造技協全不敢上船。（資料照片／台船提供）

「潛艦國造」原型艦海鯤號（舷號711）目前已完成5次海上測試，但有內部人士向《鏡報》爆料指出，海軍司令部完全不理會海測最高安全標準，直接要求台船公司「以最低安全標準」出海進行海上測試，因此包括美、英等國的監造、技協，及海軍花錢聘任的英國 BMT技術顧問都不敢上船出海，只能靠「憨膽」的台船及256戰隊接艦官兵負責海測任務。

由於潛艦國造曾被人說是「鐵棺材」，因此包括海軍前司令黃曙光與台船前董事長鄭文龍都對外宣示，會隨同海鯤號進行潛航測試；但在這兩人離職後，隨後接任的海軍司令唐華、蔣正國與台船董事長黃正弘、陳政宏都表達「潛艦測試不會上船」，更讓潛艦國造的安全性遭質疑。

爆料人士向《鏡報》指出，海鯤號潛艦在泊港測試時即發生液壓系統出現問題，負責的外國廠商搞了40個月都搞不定，但是海軍司令部為趕在520前夕執行「政治性出海」的海上測試，一再催促台船要提前執行海測，台船最後被逼，在柴電主機未完成併聯的情況下，第一次出海完全以電瓶電力，所以僅2個小時即返航；第二次出海即發生X型尾舵的液壓失效，艦上官兵用手動的方式才保住海鯤號潛艦。

爆料人士進一步指出，就因為國外監造、技協都知道海鯤號液壓問題，第一、次及第二次海測，外國人都不敢上船出海；而在X型尾舵液壓失效雖然修復後，雖然一般承包商不得不上船外，但包括戰鬥系統與聲納整合的美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、 負責戰鬥系統整合的雷神公司（Raytheon）及光電桅桿（潛望鏡）的美國 L3Harris的外籍人士則迄今不敢登船出海測試，就怕萬一。

對於各項系統的美商監造、技協人員不登船進行海測，爆料人士說，由於各系統的每項測試均需監造、技協簽字，但海測期間因為監造、技協未在船上，屆時發生機件故障或是操作不當而毀損，其責任歸屬以及未來的法律責任將會扯不清，甚至會影響到後續艦的裝備取得。

對於爆料者的指控，海軍司令部強調，原型艦歷次海上測試均依既定程序與安全規範，測試條件與風險評估均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，指稱海軍「以最低安全標準」執行海測與事實不符。

海軍表示，海鯤號各階段海測外籍監造技協及裝備廠家，亦均按測試程序書及項目需要，綜合考量空間限制及裝備專業分工，共同出海測試及調校，無所指「因未達安全標準而拒絕上船」情事。

