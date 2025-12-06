獨家／海鯤號出廠下水側傾20多度 居然是這個原因

海鯤號出廠下水時側傾20多度。（資料照片／台船提供）

「潛艦國造」原型艦海鯤號（舷號711）在今去年2月27日執行下水的「浮船測試作業」時，居然發生船身側傾20多度，一度引發研發人員的高度緊張。台船知情人士透露，所幸在拖進船塢後，將原本全密封的閥門打開後，立刻船身回正，再比對監控數據顯示，當時側傾僅6至10度而已，均在安全系數範圍內。

對於海鯤艦側傾問題，海軍司令部對《鏡報》強調，首次下水「艦體」俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關資訊不實。

潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業是在去年2月27日移出建造的海昌工廠，由時任台船公司董事長鄭文隆及時任國安會諮委兼「海昌計畫」專案召集人黃曙光帶隊，從上午7時30分開始集結，8時正式作業。歷經7小時，於下午15時完成，根據台船發布的新聞稿指出，當時確認第一階段各項水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準。

不過，在海鯤艦離開浮塢被拖進乾塢時，有眼尖的潛艦退役官員即發現海鯤艦的艦身有側傾約20幾度，他一度懷疑是潛艦配重或是船身建造時有問題。

台船知情人士在《鏡報》記者詢問時，說出艦身側傾的原因。他指出，為了執行下水的浮船測試作業，當時是將潛艦所有的通氣口都密封，因此包括進氣口與出氣口也完全密封，導致在下水靠潛艦自身浮力浮航時，因為進氣口與出氣口被封死而無法自行平衡。

他形容，當時大家都很緊張，一時之間也找不出解決的問題，直到有人下令先將進氣口與排氣口的密封閥門打開，即發現在乾塢中的海鯤號軍艦船身立即回正，最後檢查監控數據顯示，側傾僅有6至10度，而將進氣與排氣口打開後則完全在興建數據值。他強調，此一驗證顯示，台船在潛艦壓力殼製造工藝上，已達到既定的水準。

