獨家》海鯤號完成淺水潛航測試 「被鐵架包圍」最新影像曝

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦「海鯤號」1月29日、30日連兩天進行淺水潛航測試後，1月31日與2月1日都沒有出港。讀者目擊發現，停靠高雄港91號碼頭的海鯤號，帆罩已被鐵製鷹架包圍，甲板放置黃色錐狀體及橘色長條設備，研判可能要花時間修整，才會再出港進行下一階段的潛航測試。

台船指出，1月29日完成「首次下潛」後，1月30日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標，將續依測試程序書，逐次執行各表定操作深度的艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

依照台船發布的「潛艦知識科普」顯示，潛航測試可分為呼吸管深度測試、淺水深度測試、深水深度測試等三階段，直到設計最大潛深為止，以逐步測試各項裝備的運作與功能，並確保全艦水密性、平衡性，以及高壓的(液壓)油、(海)水、電、(壓縮空)氣等系統的功能與組合運作。

回顧海鯤號過去的海測日期，第一次是去年6月17日，第二次6月26日、第三次7月3日、第四次11月27日、第五次11月28日，第六次為今年1月26日，然後是1月29日及1月30日2次潛航測試。

