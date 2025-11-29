獨家／海鯤號潛艦「水密門」未完成系統整合測試 爆料者籲：不要再政治出海

《鏡報》接獲獨家爆料，海鯤號潛艦「水密門」未完成系統整合測試，爆料者呼籲，不要再政治出海。（圖／台船提供）

國防部與台船均表示海鯤號潛艦（舷號711）海上浮航測試經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。《鏡報》掌握獨家訊息，曾參與潛艦製造的台船資深人士透露，海鯤號潛艦連最基本的「水密門」都未完成全系統的整合測試，出海潛航測試即會有嚴重的安全顧慮，他並呼籲台船及國防部「不要只想到政治出海保官位，而要想想全艦台船員工的生命！」

操作潛艦是一項極具風險的任務，主要是因為潛艦具備需長時在深海中蟄伏、深海戰術性運動等特性。其在作戰中的戰略應用，是執行破壞航運、封鎖佈雷、攻擊敵艦、對敵陸地進行攻擊的戰略嚇阻，因此是國軍兵力運用上不可或缺的戰力。

由於潛艦在深海中執行作任務，其船體結構必須能承受深潛時的外在海水壓力，而內部的密閉艙間更需要有防滲、防漏的功能，才能確保艙間內的維生機能正能常運作，如艦內空氣的品質直接影響官兵能否正常呼吸；油、水、氣、電各系統的整合直接影響船是否能正常操作，艦上人員是否經過充分的訓練，對於標準及緊急操作程序是否有足夠的熟悉度，無一不影響潛艦在水下的安全性。

爆料者指出，潛艇安全計劃（SUBSAFE）是美國海軍用以監督潛艦設計、建造及維護的一項的品質保證計劃，旨在維護其潛艦部隊的安全；提供最大程度的合理保證，確保潛艇船體保持水密性，並確保它們能夠從意外的泛水中得以安全地回到水面。而潛艦水密門的測試更是SUBSAFE計畫中至關重要的一環，旨在確保其在高壓水下環境中具備優異的密封性和結構強度。

爆料者進一步指出，雖然海鯤號潛艦的水密門是經過台船的工廠測試、模擬環境測試等，才安裝到海鯤號上，並在泊港測試（HAT）完成操作測試、靜壓強度測試、動態功能測試以及精密的洩漏檢測等，依據目前的數據顯示都符合規範，目前唯一沒有完成的測試就是全艦系統整合測試，因此無法確保在極端壓力環境下，每個艙室都能保持水密隔離，保障艦艇及人員安全。

爆料者認為，美國海軍自1963年建立的 SUBSAFE 認證，大幅提升了潛艦的安全性，因此連美國太空總署都會以這套標準進行太空梭的發射與返回地球。雖然台灣是首次建造潛艦，並已建立潛艦檢驗標準及安全標準，如今只為了交艦期程而捨棄整個檢驗標準及安全標準，是潛艦國造中最大的敗筆。

對於海鯤號的水密門狀況，海軍司令部則不願說明，僅強調海鯤號歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

