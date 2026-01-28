獨家／消費者炸鍋 豐康牧場：憑消費證明「全額退」

豐康牧場也透露將會負起全責，只要有消費憑證都可退費。（圖／豐康牧場官網）





豐康牧場被發現私埋死雞，證實確診禽流感。現在最氣最擔心的莫過於豐康牧場的消費者，尤其還有人超級支持，不是一盒一盒買，是直接訂閱1年份，最貴方案16800元全額付清，現在突然爆出曾經吃過的蛋有禽流感風險，很多人炸鍋了。而豐康牧場也透露，將會負起全責，只要有消費憑證都可退費。

在飽滿蛋黃上插牙籤，一根又一根，蛋黃都沒破，直到插到第14根才散開。台中豐康牧場先前PO出這實驗影片，證明自家蛋新鮮又健康。不過如今爆出牧場，涉嫌隱匿禽流感病情，消費者炸鍋了，紛紛在官網留言「這有疑慮的蛋，是從是從時候開始算呢」、「這樣實在不OK」、「都知道有問題了還出貨，賺錢不能這樣賺」、「年費可以退嗎？之後也沒有蛋了吧」。

據了解，豐康牧場通路都在網路，有分台中限定的年費方案，最貴一年48盒16800元，跟全台適用單盒單箱方案。業者透露，單次方案買多少退多少，年費訂閱制就剩餘多少可全退，查詢確認後，1/30起陸續退款。

豐康牧場業者：「不管有幾顆，你就整個盒裝，我們就退整盒的錢，你留你的帳號，我們會用轉帳匯款給你。」

《EBC東森新聞》實際打客服，業者立刻有回應。業者也在FB公告，只要有疑慮，無論是否產品有拆封，都可以憑消費憑證辦理全額退款。除了原購買通路，也可以打客服、LINE處理。

事實上，豐康牧場主要經營網路通路，但官網商品品項中，無論是台中限定還是全台宅配都空了。而講到豐康，就會聯想到同名的「楓康超市」，不過兩者並無關連，楓康超市也緊急發聲明公告，劃清界線，他們沒有隸屬關係，也強調並沒有販售豐康牧場的雞蛋，消費者有疑慮要退費，千萬別弄混。

