獨家／消費者霧煞煞！第三方網站「先訂位」 貴族世家卻不認

知名的貴族世家主打自助沙拉吧，近期很夯，有民眾透過網路平台AutoReserve訂位，沒想到去到現場卻被人員告知不接受這平台的訂位，質疑是詐騙網站。總公司也聲明沒有跟這平台合作。不過實際詢問，卻有貴族世家其他分店是有接受AutoReserve訂位的，出現總公司跟分店不同調。而事實上，AutoReserve爭議很多，更有不少餐廳指出，明明雙方沒合作，卻莫名其妙被上架。

牛排在烤盤上滋滋作響，還有各式小吃，貴族世家主打自助沙拉吧，近期翻紅，沒想到有民眾透過AutoReserve網站訂了位卻吃不到。

當事顧客溫先生：「我跟（店員）小姐說我是預約的，我出示手機的驗證碼給她看，她就跟我說貴族世家中和這邊都是只有現場排隊，沒有預約系統，這（AutoReserve）是詐騙的網站。」

到底怎麼回事？《EBC東森新聞》實際透過AutoReserve搜尋貴族世家，出現多家分店，由於中和中山店周二公休，預訂了新莊化成店，填寫資料和信用卡號後，被收取台幣約80元的服務使用費。

《EBC東森新聞》接著到化成店詢問，人員看了一眼AutoReserve預約確認信，馬上帶位。貴族世家新莊化成店店員：「我有訂位，15:05這個（訂位網站）的，裡面請喔。」

記者vs.貴族世家新莊化成店店員：「我訂這個位子的時候，它有請我付一個大概80塊的錢，是可以抵掉嗎，（對會抵掉，所以等一下結帳的時候，就會少收你80塊）。」

甚至被收取的服務費也能抵用，不過再來到另一家貴族世家新莊體育館店。貴族世家新莊體育館店店員：「我有用AutoReserve訂位，用那個訂位是可以的嗎，（應該是OK），所以這個網站是可以，（但就是就是比較沒有那麼多人會用）。」

平平隆系貴族世家AutoReserve訂位，中和不給過，新莊2間分店卻可以，甚至貴族世家官網特別澄清不接受AutoReserve的訂位，總公司跟分店不同調，消費者一頭霧水。

AutoReserve是日本一家利用AI代客預訂餐廳的平台，會向業者抽成，還有很多人出國玩用此訂位，出現糾紛。而網站上餐廳很多，還包括大品牌如築間、錢都等，築間指出近期確實有合作，但錢都強調沒有配合，顯然很多業者莫名其妙被上架。

全台也有不少餐廳，早已發聲明沒使用AutoReserve，訂位平台出現亂象，餐飲業者就建議使用官方系統或inline、OpenTable簡單桌等較知名的平台，比較有保障。

