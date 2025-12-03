獨家／消防設備突失控狂噴！ 泡沫「B1湧B2」多車險遭殃

大量水柱從天花板的管線內炸開，向四周狂灑。（圖／東森新聞）



新北永和一棟社區大樓被住戶抱怨，從今年3月開始，消防警報就常常無預警大響，近期更發生了消防泡沫水亂灑的情況，導致地下一樓跟地下二樓差點被水淹，各種問題讓住戶不堪其擾。尤其香港才剛發生嚴重大火，就怕事件重演，造成不可挽回的憾事。

住戶：「拍起來，都拍，傳到群組。」

大量水柱從天花板的管線內炸開，向四周狂灑。住戶：「地下二樓是還可以撐一下啦，地下二樓有車唷，再半個小時就不行了啦。」

水中還夾雜著泡沫，一路從地下一樓灌入地下二樓。住戶：「技術人員應該教我們怎麼關，我已經叫他馬上打給我了。」

好幾輛汽機車、腳踏車都遭受波及，泡沫大面積覆蓋，雪白一片，高度至少2到3公分。住戶：「警報聲一直叫一直叫，我主要要安全啦，安全第一，我要安全啦。」

位在永和的這處社區，光是今年就頻繁出問題，3月到12月初警報就大響了至少7次，泡沫灑水器漏水也發生4次。住戶除了擔心車輛有泡水風險外，最在意的還是安全。

住戶A小姐：「主要是因為香港才剛大火，那我當下是有點害怕的心態去說，怎麼會發生這件事，那有沒有人處理。我在社區群組裡面講這句話的時候，主委是馬上回覆了我一句話叫做『不能幫忙不要亂叫』。」

畢竟已是30多年的老社區，管線、設備多半很舊，A小姐說希望能找出根本問題做改善，沒想到還被嗆。住戶A小姐：「我們一直都有在做這樣子的安檢，怎麼會在這一年中發生那麼多次，自己會覺得很無奈，當我提出了我的想法時，卻又被嗆。」

管委會發出聲明，說是設備受外力撞擊才造成，後續的修繕、求償有待釐清，而住戶提出的「共好」意見也都會接受。

消防公司則說，社區消防檢驗都正常，只是設備老舊，確實會釀起警報。另外，住戶家中的探測器太舊沒換新也有影響，但因屬於私領域並無法強制換。而香港宏福苑大火才剛發生，想要消除居住疑慮，也得全面盤檢。

