獨家／涉竊台積電機密！羅唯仁遭扣押8千萬豪宅曝光

台積電前資深副總羅唯仁涉嫌帶走2奈米先進製程機密，外傳他在退休，離開台積電時，還帶走了「20箱手寫筆記」，轉任英特爾擔任副總裁。檢方朝「國安法」偵辦，就怕他脫產，先扣押他位在台北松山和新竹竹北的不動產，以及名下市值超過18億的1300多張台積電股票。《EBC東森新聞》獨家掌握，他位在竹北的豪宅要價8000萬，還在河岸景觀第一排。

市價超過8千萬，豪宅走低調奢華風格，這就是台積電前資深副總經理羅唯仁位在新竹竹北的家。豪宅內部奢華，標榜河岸景觀第一排，國際級飯店式管理服務，鄰近高鐵和竹科，但當檢調上門時強制搜索，裡頭已經空無一人。

台積電前資深副總經理羅唯仁：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會，來增進台灣百工百業的競爭力。」

羅唯仁為「護國神山」效力21年，更是當年協助台積電突破研發10奈米製程瓶頸的關鍵人物，如今涉嫌在退休之後，帶走台積電2奈米先進製程資料，轉任競爭對手英特爾的副總裁。台積電提告，提供主機、合約書給檢調追查，為了防止脫產，檢調扣押羅唯仁名下市值超過18億的1300張台積電股票，以及竹北松山豪宅，加一加超過20億。

記者vs.財經專家黃世聰：「他有手寫紀錄的習慣，所以聽說他帶走了約莫20本手寫的筆記本跟手寫的紙張，所以這讓台積電內部非常驚恐，（為什麼？）因為20箱之多的資料，可能涵蓋非常多台積電的業務機密。」

英特爾罕見發聲明，指出目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度，但這樣力挺，反而讓羅唯仁涉案程度加重。檢方朝國安法偵辦，但人已經在10月飛去美國。

律師包盛顥：「未來檢方勢必將依法傳喚被告到案說明，而被告如果沒有正當理由拒絕，檢方將依法發布通緝。」

羅唯仁擁有台灣和美國國籍，檢調相信他在國外有相當的資產，不排除隨時發布通緝並通報國際。當初離開台積電還祝賀退休生活愉快，如今老臣恐淪最大咖內鬼。

