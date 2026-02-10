獨家／涉詐助理費 高金素梅與助理、「屏花東3議員」遭約談搜索

疑涉人頭助理費，檢方一早搜索高金素梅辦公室。（鏡新聞）

立法委員高金素梅傳出遭檢調搜索，本刊掌握，全案由北檢指揮調查局國安站偵辦，專案小組懷疑高金素梅涉及用人頭詐領助理費，檢調今（10日）上午在全台兵分多路出動，另有3位出身屏東、台東與花蓮的縣議員與高金素梅2位助理一併遭約談，此外，立法院及高金素梅位在陽明山的豪宅都被搜索，高金素梅稍晚將移送北檢複訊，恐遭強制處分。

本刊掌握，遭檢調約談的除了高金素梅外，還有屏東議員越秋女、台東議員陳政宗、花蓮議員簡智隆，就連高金素梅的辦公室主任與助理都被約談，由於案情朝向高金素梅涉詐領助理費。

由於相關金流恐有國安疑慮，檢方指揮調查局國安站搜索，高金目前已被帶回國安站訊問中，是否還有其他案情，檢調三緘其口。

檢調拂曉出擊，一早搜索高金素梅位在陽明山菁山路的豪宅，立法院辦公室也被鎖定。羅智強在臉書曝光表示，「萬分難過不捨，這就是強力監督政府的結果」，並喊話高金素梅：「素梅姐加油，我們都是你的後盾！」不過，全案多人被列為被告，加上搜索經由法院核准，顯見檢調動作有備而來。

