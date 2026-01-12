獨家／涉詐房仲黑歷史一籮筐 父是店東出事被「拔牌」

整間加盟店遭總公司除名、拔招牌。（圖／東森新聞）





高雄一名李小姐第一次買房，特地找了連鎖房仲品牌，想說比較有保障，她看中前鎮一處老公寓，和龔姓房仲談妥總價275萬，頭期款55萬元交付完成後，準備交屋時，房仲卻開始找理由避不見面，李小姐最後找上房仲公司，才發現這一切竟是一場騙局，連幫忙辦房貸的代書助理，都是假冒的，龔姓房仲神隱，55萬拿不回來，只能提告詐欺和背信罪。

這名涉嫌詐騙的龔姓房仲過去就有不少的債務糾紛，不只在外欠債，他還曾裝闊，要全款買豪車，卻要車行業務代墊調度車輛的訂金，最後擺爛不還，車行氣得提告。而他爸爸就是他所屬房仲加盟店的店東，現在因為他涉嫌賣屋詐騙客戶，整間加盟店遭總公司除名、拔招牌，全部的房仲和員工也被打散到其他加盟店。

穿襯衫打領帶，講解最新的房市變化，他就是被指控賣屋詐騙的龔姓仲介，從事房仲3年多，如今因為他一人行為，整間公司被牽連。

涉嫌賣屋詐騙的龔姓仲介，是某間加盟店的房仲，《EBC東森新聞》也查出店東就是他的父親，可以看到現在整個招牌，也因為賣屋詐騙的關係，整個都被總公司給拔除。

捅出這麼大的簍子，總公司快刀斬亂麻，不只外面招牌，玻璃上貼的委託案件也全拆光。正因為龔姓房仲的爸爸是店東，每次被害人問錢去哪了，都甩鍋說交給店東，知情人士也搖頭說，會這樣就是小時候太寵兒子。

記者vs.知情人士：「我看他們FB，兒子小時候好像滿常一起出去的餒，以前就寵子啊，（平時的相處狀況是怎麼樣），就不好了啦，很差。」

《EBC東森新聞》也起底，龔姓仲介似乎在外屢次欠債，有關他的司法判決全跟支付命令有關係。而去年底他看上一台二手BMW 850i，台南車行業者特地從台中把車子調來高雄，讓他賞車試開，龔姓房仲很豪氣，說過幾天會全款買下，卻說身上沒帶錢，要業務幫忙先代墊，給台中車行的5萬訂金，結果他開始搞消失搞拖延，訂金也被台中車行沒收，台南業者氣炸提告民事求償。

受害二手車行業者：「啊他後面就是屬於擺爛了嘛，就是跟看車講的，就是都不一樣了啦，就很糟糕啦真的很糟糕，看起來最正常的人，往往是最最奇怪的啦。」

這次捲入賣屋詐騙，疑似也是因為在外欠款才鋌而走險，其他房仲透露，如此誇張的行為，不只會被總公司除名，更是進入業界黑名單永不錄用，年紀輕輕自毀前程。

