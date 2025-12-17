獨家／涉詐「警示帳戶」竟有期限！被害人怨：判決出爐「已嘸錢」

警方有通知銀行，將對方列警示帳戶，同時也成功圈存款項。（圖／東森新聞）





民眾遇到詐騙，第一時間立刻報警，雖然警方有通知銀行，將對方列警示帳戶，同時也成功圈存款項，沒想到等了3年，等到了勝訴的判決，卻等不到自己的血汗錢，甚至這人頭帳戶裡的錢早已清空。一查才發現，這警示帳戶只有2年效期，要延長必須由原通報機關申請延長。

網購賣家遇上詐團，結果帳戶近5萬塊被「騙到」對方口袋，但第一時間她打電話報警，員警也通知銀行，把對方帳戶列為警示帳戶，甚至成功圈存了她匯款的款項，不料...

遭騙受害人C小姐：「銀行就跟我說裡面沒有錢了，被其他款項扣走，那時候就是已經鬱卒完了，就是看到那個圈存，就覺得滿開心的，然後現在空歡喜2年。」

難過到崩潰大哭，因為C小姐不能理解，為何圈存的錢在判決後不只拿不到，甚至對方的帳戶已經歸0。

還原C小姐在2022年遭到詐團誘騙，近5萬塊匯入人頭帳戶，第一時間雖然警方有圈存款項，法院也說等案子結束就能將錢領回，但重點在這警示帳戶效力只有2年，然而這段時間，車手一再上訴，這一拖就是3年，警示帳戶效力超過期限，懷疑早已被領走。

從法規來看，若有繼續警示必要，可以通報延長，以一次及一年為限，但為何沒人通報？一般民眾如果遇到詐騙案件，會到警察局報案，第一時間員警會做警示帳戶還有圈存款項，不過一旦進到審理階段之後，如果要延長警示帳戶，那就得由檢察官來通知原警政機關申請延長。

檢方該通知卻沒通知，警方也沒有追蹤個案，然而解除之後到底誰把錢拿走，從個案來看，同一個人頭帳戶有好幾個受害者，若當中有人申請強制執行假扣押，在解凍後就能依法返還；但若沒有，也不排除可能再度落入詐團手中。

律師林冠宇：「提起民事訴訟或是提支付命令，拿到勝訴的一個結果，然後以此為由去申請強制執行，那強制執行的時候，法院會先扣住，等到解凍之後，再去把它轉移到你的名下帳戶。」

等等等，等了3年，雖然等到了判決，但卻等不到被騙走的錢，對被害人來說實在不能接受。

