獨家》涼拌河豚皮惹禍？墾丁團疑吃海鮮中毒 9人嘔吐送醫

墾丁團旅遊疑在恆春市區食物中毒。恆春示意圖。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春半島驚傳團體旅客疑似食物中毒事件，一團149人(含19名幼童)的旅遊團今(15)日中午於某海鮮餐廳用餐後，下午6時抵達墾丁飯店住宿時，9人突發嘔吐、身體不適，緊急送往恆春基督教醫院治療，目前均已返回飯店休息。屏東縣衛生局接獲通報，已立即展開調查。

據了解，該團由領隊帶隊，抵達飯店後尚未用晚餐即陸續出現症狀。領隊向飯店人員表示，由於晚餐尚未開動，初步排除飯店責任，有旅客懷疑問題出在中午海鮮餐廳的餐點(涼拌河豚皮)，或與遊客自身出發前早有不適有關。衛生局將調閱餐廳食材來源、製作流程，並採集相關檢體化驗，釐清是否為食物中毒。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的

館長遭爆逼員工「睡館嫂」 律師李怡貞揭補償心態

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

