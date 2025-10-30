獨家／涼麵、滷豬腳出名！ 新店「老孫涼麵」與鄰爆糾紛

新店這間老孫涼麵，在地非常知名，已經經營了40多年。（圖／東森新聞）





持續追蹤老孫涼麵，其實在地經營40幾年，不只涼麵，特製滷豬腳也很有名，當年從小攤車起家，到現在開了店面。有鄰居透露，老闆娘平時比較有個性，疑似身體也不太好，因此老闆才會登門和鄰居吵架。而我們實際到店裡求證，孫姓老闆不在，店員也表示不知情。

雞蛋細麵配上麻醬，香氣十足又爽口，還有這份特製的滷豬腳也是經典，涼麵配豬腳，特別組合，在地饕客必吃，沒想到如今老闆和鄰居發生糾紛。新店這間老孫涼麵，在地非常知名，已經經營了40多年，據說原本只是一間小攤車，到現在變成這家店面。

據了解，孫老闆是傳承山東籍岳父的好手藝，與太太打響老孫涼麵的名聲，但太太疑似身體不好，如今才會不滿鄰居家中的聲響太大，爆發爭議。

老孫涼麵店員：「我不知道，我沒有聽說欸，明天早上再來問他，他有來這上班，他已經都下班了，回家去了。」

實際到店裡求證，老闆沒現身，店員也表示完全不知情，留下電話，但截稿前老闆也都沒回電。

老孫涼麵孫老闆：「這台好吵喔，還有你們那個腳步放輕一點吧，我昨天晚上被你們吵了一個晚上耶，有天我也這樣吵你，我不要睡覺，你也不要睡覺。」

白色上衣繫著皮帶，遭指控入侵住宅恐嚇的老闆，就是他，實際和Google照片對比，確實是同一人。

附近鄰居：「我是沒聽過這件事啦，他對我們是滿友善的，只是老闆娘比較有個性。」

鄰居幫忙緩頰，不過看看店家網路上的一星評論，部分民眾留言，老闆態度惡劣，常抱怨，甚至撂狠話，這是他遇過最差的服務。知名涼麵店與人爆發糾紛，會不會有什麼苦衷或隱情沒說出口，還是得等老闆出面說明。