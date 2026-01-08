民視新聞／林靜、孟嘉美、郭文海、胡景順、顏一軒、魏熙芸報導

有「牙醫界劉寶傑」美名的新北市牙醫師公會理事長温世政，近期將獲民進黨徵召競選南投縣長，温世政接受《民視》獨家專訪時首度鬆口，身兼黨主席的總統賴清德半年多來多次親自徵詢，讓他決定放下北漂25年的事業，回到家鄉南投，展開人生下半場。他強調，參選初衷並非藍綠對決，而是希望以醫療專業，為高齡化最嚴重的南投，補上長照與偏鄉醫療的缺口；同時，他也讚許現任縣長許淑華在南投做的很好。





温世政表示，其實賴主席早在半年多之前，就一直透過很多長輩，也親自來徵詢他的意見；事實上，他很想回南投家鄉服務，但不一定是用縣長這樣的形式，其他像是長照、偏遠鄉區醫療，其實自己都很樂意，也一直持續在做。

獨家／深藍父母也被打動！賴清德三顧茅廬半年多 牙醫界劉寶傑點頭戰南投

温世政有「牙醫界劉寶傑」的美名。（圖／民視新聞）

他強調，賴主席真的是很有誠意，不只三顧茅廬，因此經考量後決定放棄台北的工作返鄉服務，幫助南投鄉親，這是一件很光榮而且感恩的事情。

談及自身的成長背景與求學歷程，温世政說，他從幼稚園就在中興新村，父母都是省政府的公務員，更是深藍的支持者，一路就讀炎峰國小、草屯國中，第一次離開南投，是到台中一中念書，之後才到台北醫學大學、台大醫學院，接著到美國密西根大學（University of Michigan）以及英國牛津大學（University of Oxford）進修。

温世政提到，念書回來之後就先回家鄉當兵，1999年碰到921大地震，自己也是受災戶，完成官兵救災任務一年後，發現南投實在沒有太好的發展機會，就被迫北漂到新北，在這裡發展的不錯，不但擔任牙醫師公會理事長，還成立幾乎是規模最大的牙科診所，今（2026）年也剛好53歲了，北漂整整25年。

他不諱言，當年的生涯規劃因921地震中斷，現在剛好獲得賴總統徵詢，有機會返鄉服務，這是機緣，921至今整整26年，他北漂那年是完成救災任務的隔一年；北漂25年若以公務員的年資而言，剛好可以屆齡退休，所以打完人生上半場、北漂完成事業後，希望下半場能在南投完成自己的使命與責任。

至於深藍父母怎麼看他披綠袍參選，温世政透露，爸媽很希望他回到身邊，畢竟縣長是較藍綠對決的位置，他們會擔心這方面；但是無論用什麼樣的名義或方式，他們真的很高興兒子能返鄉陪伴，在南投工作與服務，這是雙親現在最希望自己做的事情。

他強調，返鄉服務不一定要從政治的角度出發，而可以從醫療專業去照顧仁愛、信義鄉，因為南投不只缺醫學中心，也缺更多的醫師回南投服務，「就由我以自己做起，率先自己回到南投定居，為我的家鄉服務」。

温世政坦言，父母了解他參選初衷後其實很高興，只是擔心當今政治氛圍，讓他無法做到想做的事情，「我想超越藍綠，做對南投縣民有益的事情，從我的專業出發」。

對於欲尋求連任的現任國民黨籍縣長許淑華，温世政則說，許縣長在南投做得很好，非常尊敬對方，她為南投做了很多事，包含醫療、65歲健保可以免費等政策；但是南投的事物有一些瓶頸，需要更多人幫忙許縣長與家鄉，要讓更多的醫師、年輕人回流，南投是老化最嚴重的城市，老人最多，年輕人一直在外流，希望能針對上述問題提出專業意見，幫助南投。

温世政認為，「許縣長是我尊敬的對手，但希望這次的競選過程，不是用攻擊抹黑的方式，而是單純就政策上的互相比較，讓南投縣民給我一個機會來做選擇；事實上，我反而非常認同許縣長目前的施政」。

至於為何最終點頭答應賴清德，温世政透露，他有花了一點時間說服太太，跟她講總統都來了，不要拒絕，這半年來賴清德找了自己很多次，還有一些長輩、地方大老、基層牙醫界前輩，甚至行政院政務委員陳時中都有鼓勵，也剛好他有異動的想法。

温世政表示，他回來南投本來是想幫父母，可做一些醫療或公共服務，剛好民進黨願意提供他舞台，或許就能擁有更多資源，來回饋鄉親更多的事情，也是差不多的機緣，轉個念打一個比較有意義的人生下半場。

也因為真的是純政治素人，在點頭參選前真的是無黨無派，温世政說，考慮了半年後，從他上週答應接受徵召開始，就很積極在找人籌組競選團隊，除了是憑著一股對家鄉的熱愛外，也備受賴總統的誠意打動。

被問及外表是否神似資深媒體人劉寶傑？他則打趣地說，「有幾分像啦！應該叫我牙醫界金城武，不過應該是我高攀寶傑兄，他的一些政治理念、想法、口才，其實是我模仿的對象，我很常看他的節目」。





