獨家／混血辣妻驚吐「一個人很自在」被疑婚變！黑男認了身體「出狀況」無法同框

網紅黑男和混血嬌妻Lucy一向感情甜蜜，近來卻傳出婚變。

網紅黑男因系列《街頭邱比特》爆紅，這系列在路上隨機找俊男美女配對，擁有超高人氣，去年他和穩定交往6年的混血女友Lucy（盧蓁）修成正果，盛大舉辦婚禮，兩人一直給外界濃情蜜意的印象，黑男更是出名的寵妻，然而有爆料指出，Lucy近來經常在網路上有意無意透露出「單身」訊息，黑男也不再出現在版面上，引發猜測兩人感情觸礁，對此，黑男也回應了。

夫妻倆一起出席網紅壽司的婚禮。

黑男少出現在嬌妻版面 Lucy有感而發「一個人很自在」

黑男、Lucy過去常會發布合照放閃，Lucy也不時會分享男友的貼心行為，小倆口十分穩定，去年3月兩人才舉辦婚禮，邀請不少名人好友參與，近來卻傳出感情生變，黑男最後一次出現在Lucy版面已經是4個月前，當時夫妻倆一起參加黑男網紅好搭檔壽司的婚禮，而黑男的版面則是從不放閃，幾乎都是自己影片企劃的內容，充斥著面容精緻、身材姣好的美女。

Lucy去年底在IG限時動態曬出自己的居家照，只見她頂著大素顏，將好幾天沒洗的頭髮夾起來，顏值卻依然超高，她也寫下：「這兩天壓力太大了，真的不管三七二十一叫了漢堡來吃，你們一直訊息問我怎麼都是一個人，對，我現在一個人很自在、很快樂。」一番話似乎意有所指。

Lucy稱自己一個人很自在。

Lucy慶生不見黑男身影。

Lucy慶生不見老公身影 黑男澄清兩人感情很好

不僅如此，1月Lucy迎來生日，她卻只發布獨照，以及和親友慶生的片段，身邊不見黑男身影，她在內文提到：「這是一個幸福的生日，今年依然跟最重要的愛人們度過。」她強調雖然28歲有點混亂，但很多選擇都是讓自己更獨立、成長，「本來平平穩穩就不是我了，願29的我能更懂得愛自己，不急著修好自己，盡力做到能力所及的事。」心靈似乎受到沈重打擊，陷入低潮，再度引發瘋猜。

對此，黑男向《鏡報》表示，Lucy一向真性情，時不時就會在社群平台上抒發心情，但兩人的感情一如往常，不斷強調：「很好啊！我們都很好！」至於Lucy的版面上近來比較少出現他的身影，黑男也大笑，坦言這是因為近來他發福不少，自然比較不喜歡上鏡，Lucy才會越來越少發他，只是虛驚一場。



