獨家／測速桿失準？時速才40公里 半年被拍3次

南投中寮139線限速50公里，這裡有一支照相測速桿，被民眾質疑有問題，因為他調閱行車紀錄器發現，被拍當下，顯示時速都只有40幾公里，手機神盾也沒響，半年內卻收到至少3張罰單，質疑測速桿根本是「灌水」失準。對此，警方強調，設備每年檢測，絕對沒問題，且超速10公里以上才會開罰，不過民眾已經向監理站申訴，還在等審查結果。

汽車駕駛：「又來了。」駕駛超級無奈，因為這條路限速50公里，行車紀錄器就看到最底下的時速表，他才開46公里。

駕駛小孩：「爸爸他又被拍了。」明明時速才40，照樣被拍。汽車駕駛：「是我嗎。」

時速42又被拍，駕駛簡直快要崩潰，明明他就沒超速，手機神盾也全程開著，都沒跳出警報，但半年來已多次被拍。

附近民眾：「準因為我自己也被拍過，剛設的時候會突然忘記，過了的時候才想說，哇被它拍了。」

這條路就在南投中寮139線47.5公里，駕駛收到罰單後相當傻眼，直接在網路上PO文，說這支照相桿真的很誇張，灌水灌那麼多，鄉下地方很多老人家沒有行車紀錄器，就算有也是舊款沒有GPS，只能乖乖繳錢。

附近民眾：「我都看時速表，沒有看GPS那個速度，應該那個GPS那個速限，會比較低一點，如果你是GPS看到50，一般時速已經到60了。」

不過從谷歌街景圖來看，這支測速桿至少設立5年以上，也讓發文民眾質疑，有沒有可能已經失準。

南投交通隊隊長張瑞忠：「每年均會定期送驗，確保其運作正常，符合相關標準，駕駛汽車行車速度，超過規定之最高50公里，才會舉發超速違規。」

駕駛已經向監理站以及交通隊提出申訴，雖然警方強調測速器，每年檢測、絕對沒問題，但究竟是儀器失準，還是行車紀錄的測速器有誤差，只能等待申訴結果，幫駕駛的荷包討公道。

