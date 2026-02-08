獨家／測速APP有誤差！天氣、隔熱紙影響GPS時速

《EBC東森新聞》實測發現儀表板和神盾測速APP顯示車速不一樣。（圖／東森新聞）





南投中寮139線限速50公里，這裡有一支照相測速桿，被民眾質疑有問題，因為他調閱行車紀錄器發現，被拍當下顯示時速都只有40幾公里，手機神盾也沒響，半年內卻收到至少3張罰單，質疑測速桿根本是「灌水」失準。對此，警方強調，設備每年檢測，絕對沒問題，且超速10公里以上才會開罰，不過民眾已經向監理站申訴，還在等審查結果。

駕駛開車上路，為了避免超速，除了緊盯儀表板外，就是打開神盾測速APP，但《EBC東森新聞》實測就發現，這兩種車速顯示不一樣，專家指出，會有這樣的誤差是因為車內儀表板是透過輪圈轉速換算，所以相對穩定，測速APP或車內導航，是透過GPS訊號傳到衛星再打回來，所以遇到陰天、下雨天，或者是隔熱紙有金屬膜，就會造成GPS有誤差，另外車主如果有改輪胎跟輪框，也會造成實際車速跟儀表板的落差。

開車怕超速，駕駛緊盯儀表板，必開測速APP耳朵聽，但上路實測，兩個一比較，時速竟差了3公里，到底哪個比較準。

測速器業者李昆茂：「（依）車上的車速為準，車速儀表板誤差率會比較小，坊間的車速用衛星，距離換算速度都會有誤差。」

儀表板比較準，因為是透過輪圈轉速，換算時速，測速APP是透過衛星訊號傳遞，換算AB兩點距離，除了有時間差、天氣不好，也會導致訊號傳遞效果變差。

汽車百貨業者蕭世航：「雲層比較厚的時候，當然你的時間差，會更多一點點，雲層裡面它有雷電，所以也是都帶一些金屬在裡面。」

只要是陰天雲層厚或下雨天，衛星訊號穿透力減弱，造成傳輸速度變慢或品質下降，手機神盾APP顯示的時速就會比實際車速慢，駕駛容易誤判大腳一踩就超速了。

隔熱紙含有金屬膜會導致測速APP出現誤差，《EBC東森新聞》也借來儀器測試一下，像這樣靠近後它亮了紅燈，就代表隔熱紙含有金屬。

汽車百貨業者蕭世航：「那有金屬膜它就會，去屏蔽我們GPS的訊號，還有甚至手機訊號，那一般的話，我們建議是用，沒有金屬成分的隔熱紙。」

把含有金屬膜的隔熱紙，和一般的放一起比一比，會發現它明顯黑一階，雖然隱密效果比較好，但金屬也會阻隔訊號傳遞，除非加裝車外天線，專家也說輪框大小，跟車速誤差也有關係。

車行業者林毅勳：「改裝完之後輪胎的外徑，比原本來得大的話，那它開在路上的實際車速，其實就已經比，原本儀表板看到的車速還來得快。」

換輪胎、改鋁圈、尺寸大的耗油，實際車速開到105，儀表板可能才100，所以業者會先幫顧客換算，讓誤差值在正負3％內，才不會以為在限速內，但事實上已經超速了。

