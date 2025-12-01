獨家／港式火鍋夯！ 「雞煲鍋」爆炒再加湯 麻香PK酸辣「黃金湯」
天氣轉涼，台灣人愛吃鍋，除了傳統小火鍋或麻辣鍋，現在「港式火鍋」也很夯。有胡椒豬肚、香菜皮蛋鍋外，還有一種叫「雞煲鍋」，是把雞腿肉，跟辛香料爆炒收汁，先乾吃、再加高湯，「一鍋兩吃」。也有業者創新，結合「廣式煲湯作法」，把炒過辛香料加進「黃金湯底」，最後再煮雞肉，風味各有千秋。
薑、蒜頭、芹菜、花椒，11種辛香料跟雞腿肉大火嗆鍋炒到收汁，香菜靈魂點綴，以為來到熱炒店，其實是火鍋店。這樣又乾又紅的火鍋你吃過嗎，它叫港式雞煲鍋，通常會把料吃到剩一半，或快吃完的時候再加湯，一鍋兩吃，麻香帶勁。
港式雞煲鍋就是以雞肉和各種辛香料炒成火鍋底料，第一吃先乾吃 ，雞腿肉扒滿醬汁濃郁鹹香 ，還有滿滿蛤蠣、蚵仔提鮮。第二吃再加上大骨熬製高湯，秒變熟悉麻辣鍋底，鮮甜帶辣超過癮。
港式雞煲鍋業者傅老闆：「乾鍋再加蛤蠣，那個鮮度會提升，我們(高湯)都是用大骨，和那些原(新鮮)材料下去熬製，都是吊了18小時，才吊成功的湯頭。」
冬天吃膩傳統火鍋，現在雞煲鍋也很流行，每家特色不同，像這家金黃湯頭微酸微辣，還有俗稱提燈的雞卵可以加。
打開鍋蓋，金黃色湯頭閃閃發光，這一樣叫雞煲鍋，但不同於主流做法，只炒辛香料，接著加入，果醋、酒槽、燈籠辣椒醬熬製湯底，最後才放雞肉。
少了乾吃環節，湯頭酸辣帶點甘甜，不論是涮牛小排，還是平常只有在居酒屋才看的到的提燈，都能讓風味一秒昇華。
廣式雞煲鍋業者黃老闆娘：「我們是根據廣式煲湯，那種養生的方式，去做出來那個湯底，再加上雞肉是每天現殺的，所以雞肉口感吃起來是很嫩，這個湯頭的味道，在其他地方吃不到。」
港式火鍋從胡椒豬肚、香菜皮蛋，再到雞煲鍋一ㄧ爆紅，就知道台灣人不只愛吃鍋，口味也要求新求變。
更多東森新聞報導
獨家／恐吃不到西班牙伊比利豬！燒肉、火鍋店急囤貨
冬天吃火鍋罹糖尿病飆6倍！營養師親揭：「穩醣黑馬」成分是它
獨家／冬季限定！台中景觀餐廳推「炭燒牛肉爐」賞夜景邊吃鍋
其他人也在看
一人減脂餐／零負擔「椒麻雞」鮮麻過癮！黃瓜絲吸飽湯汁秒殺水煮餐
想兼顧減脂與美味，這道「椒麻雞」是不少人推崇的選擇。雞腿肉鮮嫩、搭配小黃瓜絲清爽解膩，再加上麻香醬汁，吃起來過癮卻不厚重，飽足感十足。姊妹淘 ・ 1 天前
一人減脂餐／低卡高蛋白「白灼牛肉」！簡單三步驟就搞定
想要兼顧減脂與美味，白灼牛肉是不少人推薦的清爽高蛋白料理。作法簡單、調味節制，鮮嫩牛肉搭配低熱量豆芽，無論作為便當主菜或快速午餐都相當實用。姊妹淘 ・ 23 小時前
鮮美可口暖呼呼！香菇鮮肉包子
香菇鮮肉包子 這陣子家中很受歡迎的一款包子,其實內餡材料以及調味不複雜,讓它美味升級的點在於,包子放入整顆吸飽滷汁的香菇,在蒸製過程中,湯汁會滲入肉餡中,讓肉餡更加的鮮美可口🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸...iCook愛料理 ・ 10 小時前
台北喜來登請客樓「金蟹宴」五蟹齊聚 川味辛香詮釋秋蟹濃鮮
【陳揚盛／綜合報導】嚐蟹好時節，台北喜來登米其林一星川揚餐廳「請客樓」即日起至12/31推出「金蟹宴」，由主廚許宏德承襲中國川菜大師手藝，集結鱈場蟹、沙公、沙母、處女蟳與松葉蟹五大時令活蟹，以新派川菜手法結合秋蟹鮮味，推出16道限定料理，將川味辛香與秋蟹鮮甜融為一體。主打「金蒜辣炒帝王蟹」選用活體帝王蟹，以川味金蒜炒法，讓蒜香、麻辣、酥香層層交織。另一亮點「蟹肉蟹粉脆皮花膠」以每日現拆蟹膏製成蟹粉，佐以考驗炸功的脆皮花膠，搭配精心挑選的全新食器盛盤，一品色香味俱全的極鮮之味。壹蘋新聞網 ・ 7 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 23 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 5 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
NBA／豪華快艇至今僅拿5勝 主帥坦言：我們沒有下一步計畫
今夏大動作補強的洛杉磯快艇本賽季走得坎坷，目前僅拿5勝的他們屈居西區倒數第3，在昨日110：114敗給另一支弱旅獨行俠後，快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）表示，球隊已面臨「無路可走」的窘境...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 22 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 8 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 6 小時前