獨家／港式火鍋夯！ 「雞煲鍋」爆炒再加湯 麻香PK酸辣「黃金湯」

港式雞煲鍋。（圖／東森新聞）



天氣轉涼，台灣人愛吃鍋，除了傳統小火鍋或麻辣鍋，現在「港式火鍋」也很夯。有胡椒豬肚、香菜皮蛋鍋外，還有一種叫「雞煲鍋」，是把雞腿肉，跟辛香料爆炒收汁，先乾吃、再加高湯，「一鍋兩吃」。也有業者創新，結合「廣式煲湯作法」，把炒過辛香料加進「黃金湯底」，最後再煮雞肉，風味各有千秋。

薑、蒜頭、芹菜、花椒，11種辛香料跟雞腿肉大火嗆鍋炒到收汁，香菜靈魂點綴，以為來到熱炒店，其實是火鍋店。這樣又乾又紅的火鍋你吃過嗎，它叫港式雞煲鍋，通常會把料吃到剩一半，或快吃完的時候再加湯，一鍋兩吃，麻香帶勁。

港式雞煲鍋就是以雞肉和各種辛香料炒成火鍋底料，第一吃先乾吃 ，雞腿肉扒滿醬汁濃郁鹹香 ，還有滿滿蛤蠣、蚵仔提鮮。第二吃再加上大骨熬製高湯，秒變熟悉麻辣鍋底，鮮甜帶辣超過癮。

港式雞煲鍋業者傅老闆：「乾鍋再加蛤蠣，那個鮮度會提升，我們(高湯)都是用大骨，和那些原(新鮮)材料下去熬製，都是吊了18小時，才吊成功的湯頭。」

冬天吃膩傳統火鍋，現在雞煲鍋也很流行，每家特色不同，像這家金黃湯頭微酸微辣，還有俗稱提燈的雞卵可以加。

打開鍋蓋，金黃色湯頭閃閃發光，這一樣叫雞煲鍋，但不同於主流做法，只炒辛香料，接著加入，果醋、酒槽、燈籠辣椒醬熬製湯底，最後才放雞肉。

少了乾吃環節，湯頭酸辣帶點甘甜，不論是涮牛小排，還是平常只有在居酒屋才看的到的提燈，都能讓風味一秒昇華。

廣式雞煲鍋業者黃老闆娘：「我們是根據廣式煲湯，那種養生的方式，去做出來那個湯底，再加上雞肉是每天現殺的，所以雞肉口感吃起來是很嫩，這個湯頭的味道，在其他地方吃不到。」

港式火鍋從胡椒豬肚、香菜皮蛋，再到雞煲鍋一ㄧ爆紅，就知道台灣人不只愛吃鍋，口味也要求新求變。

