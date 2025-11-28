獨家／港惡火反思！直擊北市老公寓「走廊」滿垃圾、恐難逃

走廊堆滿雜物廢棄物。（圖／東森新聞）





香港宏福苑惡火奪命，台灣是否也該有所警惕！尤其在地狹人稠的台北市，到處都是超過40年老公寓，像在精華地段的「信維整宅」和「興隆整宅」，就因為都更卡關、年久失修，現場直擊，走廊、樓梯間被雜物、垃圾淹沒，一旦意外發生，將嚴重阻礙逃生，但部分住戶們卻「習以為常」，也無力改變。

樓梯間堆滿垃圾，走廊除了雜物廢棄物，更被一台台洗衣機給霸佔。香港宏福苑惡火敲響台灣居住安全警鐘，因為這樣的老公寓在台灣比比皆是。

目前所在的大安區信維整宅，屋齡已經超過五十年，卻因為都更卡關，大樓年久失修，住戶就長期在雜亂的環境下生活。建物老舊加上是住商混合大樓，管線格局錯綜複雜，現場直擊卻不見充足消防設備。要是發生火災，走廊樓梯間全被雜物堆滿，住戶知道危險，卻只能兩手一攤。

住戶：「都很亂啦，而且也沒看到什麼防火設備，這也沒辦法改變，住這就得要克服。但管理那邊也是不理，現在沒有法律真的去處罰。」

再來到信義區興隆整宅，一樣面臨類似都更窘境，不過兩年前因為發生火災，目前已經加裝新的消防設備，但專家點出，還是面臨種種安全隱憂。

跟著消防安全專家現場勘查，除了走廊堆滿雜物，各種電線外露，還有。

臺北市消防設備師公會高士峯：「進入樓梯的防火門，沒有隨手關門，平常是開的，一旦煙囪效應就麻煩了。」

本該關起的消防安全門，因為方便全敞開，而新設的消防設備。

臺北市消防設備師公會高士峯：「我要打開被擋住了，那擋住的時候我要把機車移開，再佈水線，那這樣會影響滅火的時間，所以這一方面也絕對禁止滅火器、消防栓前面堆積雜物。」

想滅火卻被機車擋住打不開。台灣到處都是屋齡超過40年老公寓，就怕消防安全從設備到觀念都不足，若不從這次香港經驗汲取教訓，趕緊改善，危險到家門口才驚覺，為時已晚。

