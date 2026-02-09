獨家》「港版國安法」紅線擴張 媒體得罪當局「除了恐嚇連戶頭都危險」

香港獨立媒體《誌 HK FEATURE》創辦人關震海接受本報專訪時表示，目前獨立媒體面對最大的挑戰是，如果得罪執政當局，它就會用行政系統搞你，不僅本身或家人會受到恐嚇，連銀行戶頭都非常危險，這是需要注意的紅線。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」施行後，香港言論自由大幅倒退，僅剩少數幾間獨立媒體維持運作。香港獨立媒體《誌 HK FEATURE》創辦人關震海接受本報專訪時表示，目前獨立媒體面對最大的挑戰是，如果得罪執政當局，它就會用行政系統或其他手段搞你，不僅本身或家人會受到恐嚇，連銀行戶頭都非常危險，這是需要注意的紅線。

關震海表示，港版國安法實施後，香港還是有獨立媒體運作的空間，只是會關注那條紅線在哪裡，某個議題能否進行專題報導。國安法施行前，香港不是沒有紅線，例如有些報導可能會被撤商業廣告，但是有國安法後，這條紅線是直接從政府「由上而下」來的。

關震海指出，《蘋果日報》創辦人黎智英今天被判刑20年，香港媒體可以報導此事，但如果是去採訪黎智英的女兒，可能就會踩到紅線。港媒若是去訪問台灣政黨人士意見，也可能會有觸犯「香港基本法」第23條的危險。

關震海談及，在香港，還有一條明顯的紅線，就是2019年香港反送中運動的爭議，不能再透過媒體寫出來，「北京已經定性的東西，在香港就不好聊，這點跟中國大陸一樣！」

關震海進一步說，香港特首是誰大家都知道，港媒若要質疑香港執法機關的問題，所受阻力會比較大，若是批評一般行政機關則沒有問題。目前香港獨立媒體面對最大的挑戰是，如果得罪執政當局，它就會用行政系統或其他手段搞你，不僅本身或家人會受到恐嚇，連銀行戶頭都非常危險，這是需要注意的紅線。

「要避開警察、黑社會！」關震海舉例，媒體記者會去摸索紅線在哪裡，如果是社會案件就可以報導，但前提是要有證據。若涉及香港警察的新聞，就要非常小心處理，包括警察、海關、督警處、保安處等紀律機關，這是一條線，其他都可以批評。

關震海透露，香港宏福苑大火造成168人死亡，他們的團隊挖掘宏福苑大樓背後的建設公司，就有記者受到黑社會的威脅，「所以也要小心黑社會」。譬如以前香港記者採訪被打會變成國際新聞，現在香港媒體都不敢報導，許多聲音都出不來了。

據描述，宏福苑大火慘劇，許多香港媒體自我審查不敢報導，怕誤觸紅線。直到中國國家主席習近平定調徹查後，很多港媒早就做好的新聞專題才敢刊出。

關震海舉例，國家所劃的紅線是很清楚的，你會從不同方面收到資訊，但香港和中國一樣，每一天的紅線都在變。最恐怖的是，很多香港人會散佈恐懼，例如「我跟你說這個不能報導」、「我知道紅線在哪裡」，電視台若要報導罷工可以，但新聞照片不能看起來很多人，標語也不太能露出。

香港社會的寒蟬效應現象，關震海則說，很多人已經不說話了，文化界、新聞界、教育界都是如此，因為他們感到害怕，很多港人提到紅線就會怕。

關震海提到，宏福苑火災令人心痛，如果當時多一點人出來發聲，是不是會改變？很多香港人問，如果有《蘋果日報》，這場大火會不會比較快有真相，我內心答案是「應該會好一點」。

他強調，大火給香港人很大的啟發，選擇默不出聲也會死，出聲可能坐牢而已，所以一定要出一點聲。在香港，現在出去採訪，很多人都不敢用真名受訪，民眾害怕政府搞你，就迴避用真名，這是香港新聞界所遇到的情形。

