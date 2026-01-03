獨家／溪湖巷道出現鐵皮圍路 竟是建商與房仲糾紛

民眾家門前出現一道鐵圍籬，車輛根本無法進出。（圖／東森新聞）





彰化溪湖一名建商指控女房仲，雙方因買地糾紛引發爭議。事後女房仲以600多萬元，買下他建案旁的巷道土地並圍路，要求他以888萬元買下，但建商認為該處屬既成道路，加上建案已規畫其他出入通道，因此拒絕，結果對方就不斷騷擾、找麻煩。不過女房仲反駁，從未要求建商購買她的土地，是因為建商施工時挖到她的土地、影響排水，她才會報警，強調一切交由司法解決。

民眾家門前出現一道鐵圍籬，原本約8公尺寬的巷道，只剩2.3公尺，車輛根本無法進出。通行4、50年的巷道突然被封路，原因竟是買下這塊地的房仲，與一旁建商發生糾紛。

居民：「很不方便，我們的車常常會A到那個角，房仲買地之後才圍的。」

居民：「外面進來通到裡面有8米，她就要圍成這樣，哪有辦法。」

地主：「那塊地本來在溪湖仲介裡面，都是張小姐在處理的，那個洪先生原本是在員林當仲介，可能有意回來溪湖開發，張小姐被截胡了。」

這裡是彰化溪湖水源北路，一旁建商正在興建透天厝社區。建商指控，他花了3千多萬元買下土地後，接到一名張姓女房仲的電話，對方稱他搶走她原本要成交的客戶，要求解約，否則就要封路，甚至開價888萬元，要他買下旁邊道路的通行權。

建商洪先生：「她要賣我888萬，我覺得莫名其妙，我自己建案已經有出入口了，我為什麼還要去買你的？她真的花600多萬去買道路用地，現在我不跟她買，就卡住了。」

洪姓建商表示，他的建案方位完整，張姓房仲買下水源北街土地後圍路，想藉此卡住建案出入，但這條巷道是計畫道路，他不可能花錢買下，而且建案出入口規畫在另一端，通往大溪路二段。沒想到拒絕買地後，對方卻不斷騷擾。

建商洪先生：「只要一開工她就報警，挖地基，她也報警，還騷擾我們的買方，買方說，有一個仲介張小姐說，我跟你買地的建案有問題、有糾紛。」

遭指控的房仲張小姐：「是他挖到我的地，排水的地方。我沒有買640萬要賣888萬給他，我從頭到尾買完之後，沒有去找他，也沒有跟他說我要賣他。」

張小姐強調，從未要求洪姓建商買下她的土地，設置鐵皮圍籬是為了保障自身土地範圍，也有保留通道供居民通行。她也已離開原所屬房仲公司，該公司發出聲明表示，屬於業務個人行為，雙方糾紛將交由司法途徑解決。

