獨家／溪湖巷道出現鐵皮圍路 竟是建商與房仲糾紛
彰化溪湖一名建商指控女房仲，雙方因買地糾紛引發爭議。事後女房仲以600多萬元，買下他建案旁的巷道土地並圍路，要求他以888萬元買下，但建商認為該處屬既成道路，加上建案已規畫其他出入通道，因此拒絕，結果對方就不斷騷擾、找麻煩。不過女房仲反駁，從未要求建商購買她的土地，是因為建商施工時挖到她的土地、影響排水，她才會報警，強調一切交由司法解決。
民眾家門前出現一道鐵圍籬，原本約8公尺寬的巷道，只剩2.3公尺，車輛根本無法進出。通行4、50年的巷道突然被封路，原因竟是買下這塊地的房仲，與一旁建商發生糾紛。
居民：「很不方便，我們的車常常會A到那個角，房仲買地之後才圍的。」
居民：「外面進來通到裡面有8米，她就要圍成這樣，哪有辦法。」
地主：「那塊地本來在溪湖仲介裡面，都是張小姐在處理的，那個洪先生原本是在員林當仲介，可能有意回來溪湖開發，張小姐被截胡了。」
這裡是彰化溪湖水源北路，一旁建商正在興建透天厝社區。建商指控，他花了3千多萬元買下土地後，接到一名張姓女房仲的電話，對方稱他搶走她原本要成交的客戶，要求解約，否則就要封路，甚至開價888萬元，要他買下旁邊道路的通行權。
建商洪先生：「她要賣我888萬，我覺得莫名其妙，我自己建案已經有出入口了，我為什麼還要去買你的？她真的花600多萬去買道路用地，現在我不跟她買，就卡住了。」
洪姓建商表示，他的建案方位完整，張姓房仲買下水源北街土地後圍路，想藉此卡住建案出入，但這條巷道是計畫道路，他不可能花錢買下，而且建案出入口規畫在另一端，通往大溪路二段。沒想到拒絕買地後，對方卻不斷騷擾。
建商洪先生：「只要一開工她就報警，挖地基，她也報警，還騷擾我們的買方，買方說，有一個仲介張小姐說，我跟你買地的建案有問題、有糾紛。」
遭指控的房仲張小姐：「是他挖到我的地，排水的地方。我沒有買640萬要賣888萬給他，我從頭到尾買完之後，沒有去找他，也沒有跟他說我要賣他。」
張小姐強調，從未要求洪姓建商買下她的土地，設置鐵皮圍籬是為了保障自身土地範圍，也有保留通道供居民通行。她也已離開原所屬房仲公司，該公司發出聲明表示，屬於業務個人行為，雙方糾紛將交由司法途徑解決。
更多東森新聞報導
獨家／就在士林「美食街」門口！民眾控：豆腐淋雨逾兩小時
五省級／全聯買一送一清單曝！家樂福刷聯名卡享回饋金
北捷開通手機「嗶」進站！首日狀況多、旅客常卡關
其他人也在看
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 70
惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人
中部中心／張家維 南投報導南投警方接獲民眾報案，在草屯鎮與中寮鄉交界附近，有一處農舍發生竊案，警方到場時，竊嫌已經被地主壓制在地，卻不斷喊著要驗傷，員警搜身，還找到毒品及吸食器，儘管證據確鑿，嫌犯竟然還辯稱，那只是口含錠！一位農民，拿著柴刀，氣到不行，地上還有一名男子，試圖坐起身。委屈的坐在地上訴苦，不過警方，可沒理他那套，一邊問他身分訊息，一邊將他上銬搜身，因為他剛從別人家農舍，偷拿走一把空氣長槍竊賊闖農舍偷空氣長槍 遭地主抓包 農民氣到親自逮人（圖／民視新聞）男子身上哩哩叩叩的東西，還真不少，不過，真的只有這些嗎？罪證確鑿，嫌犯還是一副理所當然，甚至搬出，這個理由。惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 警搜出毒品吸食器（圖／翻攝畫面）亂掰到連員警都傻眼，直接將人押回警局，事發就在南投草屯坪頂里與中寮鄉交界，警方獲報，有一處農舍發生竊盜案，這位男子不請自來，試圖偷取財物，還好農舍內，沒放什麼貴重物品，最後這位竊賊，偷到一把空氣長槍，就被巡邏中的地主抓個正著，將違禁品說是口含錠的竊嫌，被警方依現行犯逮捕，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送偵辦。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：惹錯人！竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人 更多民視新聞報導2印度籍女子百貨偷6千元手鍊 警獲報全力追緝中德國大盜打穿銀行金庫 撬開數千保險箱.洗劫11億撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
男嗆警「對你開槍試試看」 法官因警1句話判無罪
高市吳姓男子恫嚇警員「如果對你開槍試試看，怎麼樣？我如果拿大支的來，你不要跑給我追」等語，涉嫌妨害公務等罪起訴，高等法院高雄分院認為承辦員警並未心生畏懼，判決無罪定案。據了解，2020年11月2日上午，苓雅分局蘇姓偵查佐等人，前往苓雅區執行公務，吳男竟涉嫌恫稱：「如果等一下開槍」、「如果對你開槍試試自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
好膽嘜走!飆仔競速逞威危公安 投警直搗巢穴
民視新聞／綜合報導南投縣多年來淪為飆仔的飆車天堂，卻是當地居民的噪音地獄，南投警方持續掃蕩飆車族，拂曉出擊，趁飆仔睡夢中，一舉逮捕12人，並且查扣涉案改裝車輛10輛，不只要測試噪音分貝，更以刑法公共危險罪移送法辦，展示警方掃蕩飆仔的決心！咻咻咻，一輛輛名車，夜間成群結隊，在南投各地飆快車，還伴隨改裝零件發出的轟隆隆噪音，這些讓當地居民不堪其擾的改裝噪音車，這下子通通慘了，不法行為全部被警方蒐證，車輛也通通拖走。五顏六色各式廠牌名車，全都被拖去做噪音檢驗，擾人的噪音車，究竟有沒有違法，在儀器測試下無所遁形，數據會說話。警方查扣違法改裝車（圖／民視新聞）南投警方針對臺3線、臺16線等路段，集體競速、闖紅燈、占用車道、任意變換車道以及製造高分貝噪音的改裝車，以科技溯源強力追緝，趁飆仔們睡夢中，直搗住處抓人。南投縣警察局交通隊長張瑞忠說明：「12月30日清晨拂曉出擊，出動本局精銳60名警力，兵分12路跨區同步查緝，成功拘提12位飆車成員，查扣10部違法改裝車輛，全案依刑法公共危險罪，移送地檢署偵辦。」違法改裝車噪音擾人，在儀器測試下無所遁形。（圖／民視新聞）不要以為飆快車，製造高分貝聲響，很帥、很拉風，執法單位硬起來查緝，不只車輛被查扣，人也因為觸犯刑法，被移送地檢署，在檢察官面前，看你這些飆仔，能有多威風！原文出處：好膽嘜走!飆仔競速逞威危公安 投警直搗巢穴 更多民視新聞報導抓到了! 雲林改裝車集體闖紅燈飆車 警查獲21人21車市場藏天九牌賭場 警逮21人查扣毒品與70萬元賭資吊車大王「千萬級豪車」又+1！2正妹助興「奢華場面曝」民視影音 ・ 7 小時前 ・ 1
網紅名廚遭恐怖情人刺3刀慘殺「監視器拍下冷血逃亡畫面」
巴西聖卡塔琳娜州驚傳駭人情殺案。網紅廚師羅布森·馬爾多納多·馬利諾斯基（Robson Maldonado Malinoski，37歲）於去年12月29日慘遭殺害，陳屍自家公寓，胸口身中3刀。警方鎖定其剛分手的男友羅德里戈·奧利維拉·多斯桑托斯（Rodrigo Oliveira dos Santos）涉有重嫌，監視器拍下他持鑰匙擅闖並帶著兇刀離去的身影。據悉死者生前曾遭家暴，疑因提分手引發殺機，目前三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
憲法法庭今做判決 民眾黨批：刻意從人權議題著手企圖提升正當性
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導針對由5位綠色司法獨夫違憲召開的憲法法庭，今天所做出的「115年憲判字第1號判決」，民眾黨表示，憲法增修條文設大法官15人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
頂溪捷運站垃圾桶冒煙 15歲少年涉縱火遭逮｜#鏡新聞
新北一名15歲少年今天(1/3)早上點燃衛生紙丟入北捷頂溪站的垃圾桶涉嫌縱火，隨即搭上捷運離去，站務人員發現後立刻通報警方，警方隨即在圓山捷運站逮到這名少年，他向警方供稱只是測試打火機！鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
又不爽了？憲法法庭5大法官評議今年首宗釋憲案 民眾黨回應了
即時中心／潘柏廷報導憲法法庭原先因《憲訴法》修法，再加上藍白立委二度封殺大法官人選，使得其被實質癱瘓；直到2025年12月，憲法法庭5名大法官裁定修法無效。憲法法庭今（2）日下午宣布「憲判字第1號」結果，針對一名涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例的林姓男子，當屏東法院審理裁定其羈押處分，而其律師提出抗告，但因林男未簽名被駁回而提起釋憲一事，認定法院牴觸憲法，由於本案仍是5名大法官評議，對此，民眾黨也回應了！民視 ・ 1 天前 ・ 6
動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘"
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導台北市雙城街夜市附近巷弄，發生砍人案件！一名男子持菜刀，攻擊一名夜市攤販，造成女子頸部有3公分刀傷。根據警方調查，男子因為動作太慢，上班三.四天就遭到老闆娘辭退，引發男子不滿，竟挾怨報復，持刀傷人。穿著深色衣服的男子，手裡拿著菜刀，就朝一名女子猛揮，旁人見狀趕緊阻止，三人就在馬路上，不斷拉扯。所幸刀子被順利奪走，但被鎖定的攤販老闆娘，頸部已經遭砍，嫌犯隨即逃離現場。員工表示，我們要洗碗 他切菜 雞肉絲什麼的 他就很慢 根本就來不及出餐。遭攻擊攤販說，起先想說他老人家六十幾歲了，他說他很需要賺錢，我就給他一個機會，他就做不來啊，我們工資也有給他，我們沒有欠他， 他做幾天我們就幾天(薪水)給他啊。雙城街夜市傳砍人案，竟是前員工所為。（圖／翻攝畫面）事發在台北市中山區雙城街夜市附近的巷弄，原來持刀埋伏的63歲熊姓男子，是攤販的前員工，離職將近半年。當初因為動作慢，工作才3.4天，遭業者辭退。去年5月14日，凌晨12點多，他趁著林姓老闆娘收攤，把攤車推回家，他就持菜刀，預謀埋伏攻擊。造成老闆娘脖子，留下三公分刀傷，他自己則被依傷害罪送辦。遭攻擊攤販表示，越做越慢，沒辦法趕上我們的時間，我就說已經給你三四天了，你這樣還不行，那我不能錄用你。雙城街夜市傳砍人案，竟是前員工所為。（圖／民視新聞）根據了解，這名嫌犯本身就有傷害、妨害公務等前科。這回他拿著先前負責備料時，自備的菜刀犯案，最後也被判有期徒刑四個月，得易科罰金12萬，要為自己衝動的行為，付出代價。原文出處：動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘" 更多民視新聞報導離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制桃園保全變強盜 持槍挾持老闆「索20萬」原因曝王夢麟酒駕撞飛手推車險撞人 女兒暴怒:酒駕全是垃圾民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
醉男元旦大鬧超商 推倒貨架害6萬損失挨告｜#鏡新聞
元旦假期，本來應該是闔家歡聚的時刻，新北市新莊卻有一名男子，因酒後失控大鬧超商，還把貨架推倒，造成財損，被警方依現行犯帶回，移送法辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
元旦酒醉失控! 男闖超商亂砸推倒貨架 店家求償6萬提告
社會中心／洪巧璇、董子誠 新北報導心情不好，竟然跑到超商鬧事！元旦當天，有一名55歲的男子，疑似酒醉失控，到新北市新莊地區的一間超商，把一整排貨架給推倒，還到處亂砸，導致許多商品毀損，無法對外販售，店家初估損失大約6萬元，警方獲報到場，將男子帶回管束，而店家除了求償，也提告毀損。獲報超商內有男子情緒失控，砸店鬧事，警方立刻到場。只見整排貨架被推倒在地，瓶瓶罐罐灑的滿地都是，商品也被到處亂丟，其他民眾擔心下一個遭殃的是自己，嚇得不敢靠近。警方vs.鬧事郭姓男子vs.店員：「東西都拿著，店員資料有抄嗎，他有毀損。」站在員警旁邊的，就是這回鬧事的郭姓男子，他渾身散發酒氣，失控大鬧超商，還把貨架上的昂貴烈酒全都砸毀，警方先把男子帶回派出所，保護管束。酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告（圖／民視新聞）民視記者洪巧璇：「重回事發現場，當時民眾就是闖入這間超商裡頭鬧事，無故把貨架上的商品通通推倒，不過店家也在事發之後，馬上將店內恢復原狀。」附近民眾：「隔壁好像有人在裡面打架還是怎樣，有人拿手機在拍裡面。」事發在1號下午5點多，新北市新莊區的一間超商內，一名55歲郭姓男子酒後獨自進入超商，在店內激動咆哮，甚至還動手砸店，造成多項商品摔落毀損，超商粗估損失6萬元，業者除了求償之外，也決定提告毀損。律師李育昇：「賠償的範圍除了毀損的商品價值外，超商額外支付人力來清掃，以及店家可能暫時，無法營業的收入損失等，都屬於超商可以求償的範圍。」酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告（圖／民視新聞）喝醉不是鬧事的理由，酒醒後該負起的法律責任，該賠的錢，一塊錢都別想賴掉。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告 更多民視新聞報導怕爆！「莊家班麻油雞」雙北10分店遭加料 3嫌羈押禁見人妻撞破尪租屋當砲房！整間超極樂「小三狂換戰袍」元旦悲劇！20多歲警員交班時沒出現 同事查看驚見他宿舍猝死民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
留貓貓看家闖大禍！「誤觸感應爐」釀火警 法院判飼主賠償近110萬
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導高雄一名洪姓女子與友人共同飼養4隻貓，兩人於2023年北上旅遊期間，未妥善管理留在家中的貓咪，導致貓隻誤觸廚房感應爐...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
控洗車行老闆"牽車趁機行竊" 業者駁:還車順便上廁所
南部中心／綜合報導嘉義有民眾指控，請洗車行老闆來家裡將車子開去洗，老闆卻趁機勘查地形，上門行竊，一天上門三次，三萬五現金都被偷光。但老闆否認偷竊，強調只是來還車，順便在後門草叢上廁所。嘉義有民眾指控，請洗車行老闆來家裡將車子開去洗，老闆卻趁機勘查地形，上門行竊。（圖／民視新聞）監視器拍下，洗車場老闆騎著機車來到客人家後門，不到三分鐘走出來，邊走還邊拉一下褲頭。但另一個角度又拍到，老闆疑似在機車車廂四處翻找，而就是這幾段畫面，被屋主po網指控手腳不乾淨。屋主說，後面的門忘記鎖，他從是從後門進去，就是一些抽屜什麼都被他翻。怒批請老闆協助來家裡將車子開回廠裡洗，他卻趁機撬開機車看有無財物，甚至勘查地形，從後門鑽進房子裡拿光現金。一天總共來了三次。打開來看錢包裡的錢都不見，就去調監視器就調到他。屋主PO網控訴洗車廠版老闆。（圖／嘉義綠豆大小事）事發地點在嘉義番路鄉下坑村，老闆喊冤說只是來還車時，順便在後門草叢上了廁所，卻沒想到被指控偷竊，警方說已經接獲報案，著手偵辦。嘉縣警中埔分局番路分駐所所長林建佑說，發現該住家屋內約現金三萬五千元遭竊，聲音來源：遭指控洗車場老闆，鎖定一名男子涉嫌重大，聲音來源：遭指控洗車場老闆，全案將通知到案說明後，聲音來源：遭指控洗車場老闆，依竊盜罪函送嘉義地檢署偵辦。屋主將影片po網，提醒其他民眾注意，網友也調侃，老闆除了洗車還會洗劫家裡。儘管洗車廠老闆再三否認偷竊，但還是被警方移送偵辦。原文出處：被控「牽車趁機行竊」 洗車行老闆駁：還車順便上廁所 更多民視新聞報導迎接2026跨年晚會最後彩排 南部粉絲提早到場卡位南台灣2026跨年晚會"最後彩排" 粉絲提早到場卡位台灣黑熊闖部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」畫面曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 5 小時前 ・ 381
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 740
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 496
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 1 天前 ・ 7