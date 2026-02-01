獨家／滑板店控惡性漲租+電費溢收 房東告妨害名譽

台中潭子綠空滑板場，一間電動滑板店才開1年就歇業。（圖／東森新聞）





台中潭子綠空滑板場，一間電動滑板店才開1年就歇業，老闆氣得在招牌上噴漆，寫著「惡性漲租、電費溢收」。老闆說原本租金45,000元，一口氣漲2萬變65,000元，一整排7間店面只用一個電表，指控電費收費不公平，溢收1萬多，老闆已經向法制局申訴。但房東說這些都是不實指控，氣到報警提告妨害名譽，房東租客槓上了。

電動滑板加速、煞車，全靠手中的遙控器，從6歲到60歲都能輕鬆上手。台中潭子綠空廊道有滑板場，也吸引商家進駐，但才開1年就歇業。老闆指控房東不合理漲租，甚至電費遭到溢收。

電動滑板店店長翁先生：「原本這邊的房租是4萬元，他（房東）就希望再漲2萬，那個時候我們不同意，然後到了合約要到期，準備要到期的時候，我們去跟他談，他直接說要漲到65,000元。」

滑板店租了一整排店面，去年3月簽約一年，7月裝潢好後，就當二房東，轉租給其他4間店，包含餐館、紅茶冰、雞排、咖喱飯，檳榔攤是另一個業者。總共7家店共用一個總電表，滑板店老闆指控，房東的電費算法不公平。

電動滑板店店長翁先生：「結果後來水電的來，去查的時候，他一查說電費多了14安培，這是很驚人的數字。他們（轉租店家）加入以後，我們就覺得必須要裝（獨立）電表，但是算出來的差距還是很大，一個月可以差到12,000元。」

滑板店老闆跟房東反映無效，一氣之下在招牌噴漆，惡性漲租電費溢收，花了170多萬裝潢的滑板店只能無奈關門歇業，這也連帶影響轉租的4家店。

電動滑板店店長翁先生：「加上去年有看到說，逢甲也有一個也是因為房東惡意漲價。台灣真的很多的房東只會想著收錢，都不會管我們的情況，讓我就也快要萬念俱灰。」

調漲價格房東vs.房東兒子：「他們一句話都沒講，也沒有表示，我怎麼知道，我就沒怎樣，（那他就不繳錢，而且我跟你講，已經進入司法程序了。）」

房東認為滑板店不實指控，已報警提告妨害名譽，轉租的4間店不滿被提前解約4個月，也向滑板店求償違約金，滑板店只好向消保會申訴。

店關了，也少了遊客來玩，市府建設局強調，綠空廊道滑板場不能使用電動滑板，因為速度快、車輪小、危險性高，要是民眾勸導不聽，將依法開罰。

