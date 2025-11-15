獨家／滑Threads應徵「婚紗模特」 25歲女遭詐近200萬

又是社群Threads貼文詐騙！（圖／東森新聞）





又是社群Threads貼文詐騙！新北市永和一名25歲女子，滑Threads找到「婚紗模特」工作，對方要求她要先到咖啡廳當網美拍照，又一步步誘導，聲稱有更簡單的工作機會。女子信以為真，短短一個月，不只沒當成模特，還被騙走將近200萬。

員警vs.詐欺出手：「你不要動。」

男子當場被抓，車手身分ㄅㄧㄚ康，還想把手機從員警手中搶回來。員警vs.詐欺車手：「這我的包包，包包拿來啦。」

該搜的該查的，誰還管你要不要，說是滑Threads找到的臨時工作，只需要幫忙面交就能賺，如今成了現行犯。但不只車手，被害人也是滑Threads被詐。

廣告 廣告

25歲被害人Threads上找到婚紗模特應徵，但根本沒有這工作機會，對方真實身分是詐騙，要求被害人先到指定咖啡廳當網美，拍漂亮照片影片回傳，一次可賺1500元到2000元。等被害人真的拿到收入信以為真，又聲稱有更簡單工作，在家點點滑鼠做無人機測試，最後老哏手法，是想拿獲利可以要先投注充值金，短短一個月女子面交6次，被騙走198萬。

資深刑警：「不同的是詐團會先包裝一個情境，例如說應徵模特或是婚社等等，讓有心想要應徵工作的被害人卸下心防，接著就會私訊你說要你加入特定的群組，其實就回到原本的老哏，假投資群組。」

詐團觸角伸進社群平台Threads，就是瞄準年輕人要找工作機會，再一步步誘導行騙，別忘了時代在走，詐騙也會跟潮流。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

豐原5口遭恐怖「養套殺」逼死 檢揭血淚遺書：無止盡壓榨

詐騙！ 假開戶專員哄騙翁 買10萬點數卡儲值

一票人收到「健保退款」連結 健保署：２網址要注意

