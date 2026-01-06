獨家／漏水沒修好！男槓水電工友人 再因口角揮刀被逮

大半夜兩名男子在巷弄內大聲喧嘩。（圖／東森新聞）





新北市永和一名梁姓男子，之前住家漏水，請水電工友人來修，但沒有修好，再加上其他因素，兩人反目成仇，前（4日）凌晨兩點多，水電工回家時，剛好聽到梁姓男子喝完酒，在跟其他人說他壞話，水電工上前理論，這時梁姓男子竟然拿出「魚刀」揮舞，嚇壞其他住戶，被逮後遭到收押。

還沒下車就看到眼前男子，不但喝得醉醺醺，手上還拿著一把刀。

持刀梁姓男子vs.警方：「我是廚師，你誤會了，我只有拿手電筒喔，我住那邊。」

大聲喝斥要求把刀放下，男子故作鎮定，不斷跳針，頻說只是誤會一場。持刀梁姓男子vs.警方：「（對不起），來，你坐著，你坐著。」

大半夜兩名男子在巷弄內大聲喧嘩，甚至還拿出利器揮舞，除了嚇壞周遭住戶連忙打110求救，還有人被吵到，從睡夢中驚醒。

附近民眾：「有叫囂的聲音，真的滿吵的，我就想說奇怪，怎麼永和也會發生這種事情。」

事發在4號凌晨2點多，新北市永和區，實際重回現場，這個地方距離警察局短短不到100公尺，警方獲報火速趕抵釐清事發經過。根據了解，陳姓和梁姓男子本身就是朋友兼鄰居，去年底才因為漏水問題沒有處理好，雙方因此結下梁子，沒有想到一個月後，雙方又當街爆發衝突。

兩人的糾葛錯綜複雜，無業的梁姓男子先前不滿陳姓水電工跟女友講自己壞話，因此傳訊息被提告恐嚇，3天後兩個人在路上遇到，大打出手互告傷害，這一回換陳姓男子在回家途中聽到對方跟朋友，在背後說自己的不是，因此怒氣沖沖上前理論，梁姓男子才會拿出魚刀揮舞，遭逮後辯稱，因為之前當廚師才會有刀，最後被依恐嚇罪嫌移送偵辦，檢方聲請羈押獲准。

警方：「就叫你不要那麼衝動。」大半夜不睡覺擾人清夢，這下被收押，總算能讓周遭住戶拿回片刻安寧。

