獨家》演員劉華自撞半年首現身！揭心理創傷：不敢開車

獨家》演員劉華自撞半年首現身！自揭心理創傷：不敢開車了

資深演員劉華今年6月9日在華岡藝校授課後，意外發生自撞車禍，車頭幾乎半毀，右肩重撞方向盤，造成嚴重骨折，醫生評估後需手術並打鋼釘固定。事發近半年，劉華首度現身接受《中時新聞網》專訪，親曝傷勢及心理狀況，坦言：「我心裡有障礙，不太敢開車了。」

面對有人覺得她倒楣，劉華表示：「我反而覺得自己很幸運，如果沒有上帝保佑，可能受傷到心臟、頭部或手，結果只有肩膀。」她說，恢復情況還不錯，但心理仍留有陰影：「開車會有點緊張，暫時不開了，心裡還有一點障礙，能不開就不要開。我覺得這是一個警告，提醒我不要再開車。」目前上課多由親友接送，或搭乘Uber前往。然而劉華不僅透露傷勢，也讓外界看到車禍後心理陰影的真實面向，提醒大家安全駕駛的重要性。

今年6月，資深演員劉華發生車禍、右肩嚴重骨折。(照片/劉華提供)

資深電影演員劉華畢業於國立藝專影劇科，自1962年踏入台灣演藝圈，活躍約7、8年，曾參與電影《七仙女》、《可憐天下父母心》、《一江春水向東流》等經典作品。婚後旅居美國、育有一子。近年她投身公益、幫助弱勢，也在戲劇、化妝造型與表演領域任教，致力培育新一代表演人才，將多年演藝與教學經驗化為薪火相傳的力量。

