獨家／漢他病毒升溫？ 東區商辦「晶鑽醫美」爆鼠患

台北市大安區才爆出有老翁因漢他病毒死亡，沒想到旁邊東區的商辦大樓內也有醫美診所出現老鼠。（圖／東森新聞）





台北市大安區才爆出有老翁因漢他病毒死亡，沒想到旁邊東區的商辦大樓內也有醫美診所出現老鼠，爬到診間的醫療器材亂竄，由於醫材都是臉部療程的儀器，讓內部人員和顧客都很緊張，對此診所說會加強清消，《EBC東森新聞》實際採訪，整棟大樓疑似淪陷，管委會貼出公告，已經委請廠商，進行兩次的鼠害防制。

沿著電線一路往上爬，還在儀器上來回穿梭，但這可不是在垃圾回收場，而是出現在台北市信義區的醫美診所，超大隻老鼠行動自如，根本把診間當自己家。醫美診所熟客：「裡面都是一些美容儀器或是保養護膚品，那些都是會直接接觸客人臉部的東西，我會考慮去退錢，已經儲值20萬。」

廣告 廣告

消費者真的快嚇瘋，再掀開診間內的美容床包，還疑似有老鼠屎，甚至連地毯上也有被老鼠啃咬過的痕跡，診所的環境衛生問題，恐怕已經不是偶發，連在第一線工作的員工也深受其害。醫美診所熟客：「他們員工有跟我說，他們會常常生病，他們一開始也找不到原因，但後來有醫生跟他們說，可能是因為環境不好，環境比較髒。」

知名醫美診所過去曾找來林心如、溫昇豪等大咖明星代言宣傳，吸引顧客慕名上門，本該是舒適安全的高端體驗，如今衛生狀況令人堪憂。就怕鼠患危及衛生安全，北市衛生局將派員稽查並限期改善若未改善，可處最高五萬並連續罰。

醫美診所：「我們診所這邊的話，是固定每個月有跟清潔公司有做合作，消毒公司也是，所以我們清消是固定有去清潔，反映老鼠這些等等之類的問題，我們都有收到，所以也都有請清潔公司加強。」

醫美診所坦承內部確實有老鼠出沒，但也透露非單一樓層出問題，商辦大樓群組有多戶都曾反應，近期老鼠很猖狂，管委會也貼出公告，1月份已進行兩次的鼠害防制，為了達到成效，接下來也會定期追蹤。

畢竟漢他病毒傳播風險不容忽視，大安區就發生老翁因病身亡案例，如今再隔壁信義區再爆鼠患，大樓商辦住戶人心惶惶。

更多東森新聞報導

車廂驚見老鼠！北捷證實被旅客帶上車「非內部滋生」

家樂福法人公司更名康達盛通 統一：品牌仍命名中

快訊／威力彩二獎1428萬一注獨得 獎落高雄

