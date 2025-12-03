獨家／漲價！阿亮香雞排撐不住宣布一片漲到80元

知名的連鎖店《阿亮香雞排》，公告調整價格，雞排一份來到80元。（圖／東森新聞）





又有雞排業者宣布漲價，知名的連鎖店《阿亮香雞排》雞排一份來到80元，事實上過去阿亮曾經因為雞胸肉降價，調降雞排價格，不過業者表示不敵原物料飛漲，除了阿亮香雞排外，北市五常街在地真饌塩酥雞也漲，桃園連鎖精靈雞排同樣漲到90元。

香噴噴的雞排，下油鍋，炸到金黃酥脆，天冷肚子特別容易餓，加上歲末年終，和家人朋友聚會多，點幾份雞排聚餐同樂，但原物料飛漲，有業者撐不住了宣布漲價，知名雞排店阿亮雞排，中部加盟業者貼出公告漲到80元。

廣告 廣告

民眾：「哇怎麼那麼貴，我現在錢包裡的零錢，已經是一毛都不剩了，物價幾乎都漲價，所以80元也沒有很意外，因為物價一直都是上漲的。」

事實上阿亮雞排在前年，曾經因為雞胸肉價格回穩，每塊雞排調降為1片70元，當時不少老顧客看了貼文全刷一排良心企業，但原物料上漲，12月8號起調漲為80元，其實不只是阿亮，北市五常街在地的真饌塩酥雞也漲，雞排來到80元，桃園連鎖店精靈雞排也漲到90元。

民眾：「各個物價都往上漲，雞排感覺應該會越來越貴，我覺得以北部來說算便宜，因為北部現在有些雞排，漲到90－100。」

業者私下透露，天冷雞需求增加，加上瓦斯費漲，再再都是成本，加上雞肉價格幾乎沒掉，白雞肉市場交易行情，從年初開始每台斤33.8元，到了二月中三月中，價格依舊貴，來到清明連假幾乎也沒跌，每台斤33.5元，前陣子豬瘟又飆漲，現在依舊在32.8元上下，原物料變貴，雞排店陸續喊漲，民眾現在想吃點炸物，荷包又要失血了。

更多東森新聞報導

這次真的！ 台大電機學長發400份雞排 百人冒雨排

雞排跳票爆內幕！傳淡江生遭劈腿...假冒台大大氣系發文報復

大氣系雞排放鳥！台大地理系霸氣送350杯飲料 業者證實了

