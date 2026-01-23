獨家／「漲」聲響起！ 台南老字號「肉圓、油雞」都喊漲

在府前路的肉圓老店因物價浮動連年喊漲。（圖／東森新聞）





物價調漲，台南老字號小吃店也紛紛調整價格，開業70年的油雞店，去年隨著雞肉供應商漲價，10塊10塊往上漲，一份油雞從去年初至今，從110元漲到150元，而位在府前路的肉圓老店則是因物價浮動連年喊漲，去年兩顆52元，今年2月1號要調漲到56元，不過大部分饕客都說能接受。

蒸籠打開，一顆顆白嫩嫩的肉圓，一份兩顆加上獨門沾醬，呈現南部甘甜滋味。燒燙燙的肉圓，在冷冷的冬天是不少台南人喜愛的早餐，不過牆上貼紅紙，今年2月肉圓要漲價了，店家說因為物價浮動，肉圓從52元漲4元到56元。

廣告 廣告

肉圓店客人vs.記者：「常來吃啊，台南很有名的肉圓店，（從幾塊吃到幾塊啊），（一顆）大概15塊左右吧，兩顆這樣52元了，（一顆再漲2塊你覺得怎樣），我覺得還可以接受啦，畢竟現在物價什麼之類的都已經在調漲了。」

這間位在台南府前路的老字號肉圓已經開超過半世紀，是府城清蒸肉圓代表性老店，外皮用在來米漿，包覆紮實的豬肉塊，這一味連知名球星王建民都愛不釋手，不過民生物資漲，因此肉圓店連年漲價，去年2月一份2顆從50漲到52元，今年2月又從52漲到56元，平均漲幅約百分之6。

老闆一開店，剁油雞的手沒停過，這家老字號油雞皮滑肉嫩，同樣位在台南，已經開業超過70年，招牌油雞配台式泡菜，去年原本130，年底悄悄漲到150元漲幅百分之15，還是有不少饕客來吃。

老字號油雞業者：「本來是130、140、150，廠商又漲價啦，跟著廠商漲，之前不是有（陣子），飼料都很貴嗎。」

客人：「我印象都差不多，一兩年兩三年漲10元，物價通膨就漲這樣，可以接受啦。」

記者vs.客人：「（150元可以接受嗎），是可以還可以，因為愛吃沒辦法啦。」

供應商漲價，店家只好跟著漲，不過大部分客人都能接受，物價通膨老店紛紛調漲，顧客喜愛古早味，不在乎漲價，但荷包都在縮水。

更多東森新聞報導

超便宜小吃吹漲風！李家肉圓、大裕米糕漲幅33%

台中「試吃姐」硬闖肉圓店 怒丟筷砸懷孕闆娘

準備開吃！禁宰令將除 阿璋肉圓、阿泉爌肉飯周六開賣

