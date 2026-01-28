獨家》潛艦海鯤號最新影像曝光 潛航測試前甲板多了「這條」

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號1月26日出海進行「淺水潛航前置海上測試」，完成聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項測試。外傳今天將正式展開淺水潛航測試，但網友目擊海鯤號仍停靠高雄港91號碼頭，甲板架設一條臨時欄杆圍起的通道，防止工作人員不慎落海。

比對過去的甲板欄杆，這次相對簡單，且沒有擺放黃色錐狀體，帆罩更未搭設鷹架，網友研判近期出港測試的可能性不小。

據了解，海鯤號去年6月17日至11月28日完成五次海測，今年1月26日進行第六次。台船強調，必須進行裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等四大步驟，合格後才能出海潛航，並從呼吸管深度測試開始，逐步進入淺水、深水測試，直到設計最大潛深為止。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

美軍承認通訊恐遭中國切斷！ 授權前線「先斬後奏」

美軍林肯號殺進中東 伊朗軍方沒在怕：根本是送上門的「活靶」

空軍防寒衣首曝光！夜間海溫20度以下必穿 飛官：像穿緊身型發熱衣

出國小心「被送中」！外交部旅遊警示 新增「與中國有引渡條約」國家

