獨家／潤餅小開疑捲感情糾紛 暗夜遭醋男潑「粉紅漆」

記者吳允芊、戴偉臣／台北報導

台北市信義區一家知名潤餅店凌晨遭惡煞潑「粉紅油漆」！鐵門牆面及路邊機車都遭殃，而嫌犯犯後騎車逃逸，鄰居一早看到還以為是消費糾紛，結果警方追查後發現，疑似是潤餅店兒子有感情糾紛，8小時內將嫌犯逮捕到案。

男子深夜來到這處巷弄潑灑粉色油漆。

明明沒下雨，這一名男子卻穿著藍色雨衣，大半夜不睡覺來到這處巷弄行為鬼祟。

潤餅店後門遭潑粉紅油漆。

手上拿著白色桶子，對準路邊停車格內的機車以及鐵門豪邁潑灑，整個犯案過程僅有10幾秒，接著他就若無其事地脫掉雨衣，油門一催加速逃逸。

廣告 廣告

停在一旁的機車也遭殃

銀色鐵門變成亮麗粉紅色，對比老舊磁磚外牆上顯得格外突兀，一旁機車更是整部被染成「小粉紅」，情況慘烈，嫌犯明顯是瞄準目標而來，恐嚇意味濃厚。

記者吳允芊、戴偉臣：「事發地點就在台北市信義區這家潤餅店的後門，可以看到鐵門、地板、牆面上通通都被潑灑了粉紅漆，就連一旁機車也遭受波及，不過店家表示機車並不是他們的，也沒有與人結怨，嫌犯為何而來他們毫無頭緒。」

當事店家：「可能誤潑的吧？」

鄰居：「他們都很憨厚、都很親切，我兒子上班說怎麼被潑油漆，我趕快出來看。」

潤餅店老闆兒子疑似捲入感情糾紛。

信義街頭出現一整片粉紅牆，一早就引起鄰居圍觀，潤餅店老闆到店裡準備備料看到這一幕實在傻眼，低調不願多談。

機車車主是年邁婦人也是霧煞煞，但警方追查發現案情並不單純，原來嫌犯疑似是不滿潤餅店老闆的兒子介入他和前女友感情，雙方相約談判後越想越氣，潑漆洩憤。

潑漆嫌犯遭警方逮捕。

到處竄逃仍然是狼狽落網，只是機車車主跟嫌犯無冤無仇，是誤認潑錯還是另有陰謀，警方8小時迅速逮人，要追查是否有藏鏡人教唆。

更多三立新聞網報導

中國遊客衝阿里山嗆五星旗插滿台灣 移民署出重手了

勞動部發錢！補助「最高4.8萬」 申請資格、方式一文看懂

7旬夫妻靠3.2萬苦撐！打開冰箱剩過期豆腐 見退休夫呆坐「像走到盡頭」

10萬救命錢來了！一年一次 申請方式、截止期限一文看懂

