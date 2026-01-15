獨家》澎澎忘帶招牌絲巾急壞！搭檔廖峻反應超真實

資深藝人澎澎一出場手上招牌紅色絲巾，視它為「寶貝」，少了就沒有靈魂。(照片/游定剛拍攝)

資深藝人澎澎與廖峻，是台灣早年歌廳秀時期的傳奇搭檔，更被譽為「脫口秀始祖」。兩人多年來以自然流暢的默契、即興幽默的互動方式，紅遍全台，也成為許多觀眾心中無可取代的經典組合。

只要澎澎一出場，觀眾幾乎都能看見她手上那條標誌性的紅色絲巾，早已成為舞台形象的一部分。澎澎也坦言，這條絲巾對她而言不只是道具，更是舞台上的「靈魂」。

澎澎坦言，登台忘記帶紅色絲巾就會不知道如何表演了。(照片/游定剛拍攝)

「這個是我舞台的寶貝，沒有它就是沒有靈魂，沒有它我就沒有辦法表演。」澎澎直言，有時候若不小心忘了帶絲巾，連身旁的搭檔廖峻都會比她還緊張。

廖峻與澎澎(圖右)是台灣歌廳秀時期傳奇搭檔，紅遍全台。(照片/翻攝廖峻粉絲團)

她笑說，廖峻常在一旁提醒：「欸，妳的絲巾啦！」當她回應「今天忘了拿了啦」，廖峻也只能無奈地說：「喔，那我也是沒辦法啊。」一句話讓她哭笑不得，「啊呦，怎麼會這樣。」

澎澎進一步形容，舞台上若只是單純的手部動作，總覺得少了什麼，但只要多了那條絲巾，整個畫面立刻不同，「你看是不是有一種感覺？很好看、飄飄的，舞台就完整了。」

一條絲巾，不只承載澎澎多年的舞台記憶，也見證她與廖峻深厚的表演默契。即便只是小小細節，卻是經典歌廳秀年代最真實、也最動人的舞台縮影。

